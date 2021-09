Von Kopf bis Fuss: Kleine Powerpakete – So gesund sind Trauben Vitamine, Heilkräfte und jede Menge Energie: Silvia Aeschbacher sagt, was in den leckeren Herbstfrüchten steckt. Silvia Aeschbach

Zubeissen erlaubt! Trauben sind ideal als Snack. Foto: Getty Images Vitamine, kaum Fett und viel Wasser: Trauben können den Flüssigkeitshaushalt des Körpers regulieren …. Foto: Getty Images Schon gewusst? Trauben mit Kernen sind gesünder als kernlose. Foto: Martin Fennema (Unsplash) 1 / 4

Kürzlich bin ich an dieser Stelle der Frage nachgegangen, ob Wein wirklich so gesund ist, wie man immer wieder hört. Die Erkenntnis war, dass in Wein durchaus gesunde Inhaltsstoffe stecken. Damit man davon aber eine wirklich gesundheitsfördernde Dosis bekommt, müsste man ihn flaschenweise trinken. Was aber in erster Linie wegen dem Alkohol nicht wirklich gesund wäre. Da die gesunden Stoffe im Wein aus den Trauben kommen, stellte ich mir die Frage, wie es denn mit diesen Beeren, die jetzt Saison haben, in Sachen Gesundheit genau aussieht.