Kreative Wege im Detailhandel – So generieren Berner Läden trotz des Lockdowns Umsatz Seit Mitte Januar befindet sich die Schweiz im zweiten Lockdown. Mit wenigen Ausnahmen sind alle Geschäfte geschlossen. Einige setzen jetzt auf innovative Ideen. Rahel Guggisberg

Ideen sind jetzt gefragt. Video Zumstein hat eine Video-Beratungsbox eingerichtet, wo Kundinnen und Kunden Fragen zu Produkten stellen können. Foto: Raphael Moser

Seit dem 18. Januar sind in der Stadt Bern die meisten Läden wieder geschlossen. Nur Lebensmittelläden dürfen öffnen. Auffallend ist, dass im Vergleich zum ersten Lockdown in diesen Tagen viel mehr Kundinnen und Kunden in der Hauptstadt unterwegs sind. Immer wieder blicken sie in die Schaufenster. Und viele Ladeninhaber versuchen, mit speziellen Angeboten auf sich aufmerksam zu machen und so Umsätze zu generieren. Die Geschäfte haben ein grosses Interesse daran, die Waren an Lager abzuverkaufen, insbesondere bei Kleidern ist der Druck immens. Rechtlich ist der Verkauf auf Vorbestellung zugelassen.