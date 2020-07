Sommerserie: Die Grenzen im Innern (2) – So gemütlich, dass es manchmal stresst 15 Jahre lebt unsere Ostschweizer Autorin schon in Bern. Trotzdem stellt sie immer noch kulturelle Unterschiede fest. Vor allem freitags. Mirjam Comtesse

Spätestens ab Freitagmittag bereitet man sich in Bern aufs Wochenende vor. Foto: Keystone

Es gibt Sachen an Bern, die ich liebe und die mich gleichzeitig in den Wahnsinn treiben. Zum Beispiel finde ich es toll, wie im Lorraine-Quartier, wo ich arbeite, schon am frühen Freitagnachmittag die Bewohnerinnen und Bewohner die Liegestühle rausstellen, den Grill anwerfen und sich offensichtlich auf einen entspannten Abend vorbereiten.

Aber ich kann nicht verstehen, wieso man ab 14 Uhr im ganzen Kanton viele Behörden und Ärzte nicht mehr erreicht. Und wieso ist eigentlich ausgerechnet die Tagesschule an Freitagen vor Ferienbeginn geschlossen? Dann wären die Eltern doch genauso auf die Fremdbetreuung ihrer Kinder angewiesen.

Keine Stadt, so scheint mir, zelebriert so gern Gemütlichkeit wie Bern. Dazu gehört, dass man sich auf das Wochenende oder die Ferien frühzeitig und mit Hingabe vorbereitet. Es ist ein fast trotziges Widersetzen gegen das Gehetze, das viele andere Städte prägt.

Dass Lebensqualität so grossgeschrieben wird, ist ja wunderbar. Aber bitte lieber nicht dann, wenn ich schnell einen Arzttermin abmachen will – oder die Kinder gern gut versorgt wüsste. Denn in solchen Momenten bringt mich ausgerechnet diese Gemächlichkeit in einen riesigen Stress.