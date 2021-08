Grossprojekt in Utzenstorf – So geht es weiter mit Digitec Galaxus und der Post Jetzt hat auch die Post ihr Baugesuch eingereicht. Und die Migros will den erwarteten Mehrverkehr besser verteilen als ursprünglich geplant. Regina Schneeberger

Platz für das Logistikzentrum hätte es: Das Areal der ehemaligen Papierfabrik ist grösstenteils eine Baustelle. Foto: Beat Mathys

Um die stark steigende Nachfrage zu decken, will sich der führende Schweizer Onlinehändler Digitec Galaxus in Utzenstorf mit einem modernen Distributions- und Servicezentrum niederlassen und 450 Arbeitsplätze schaffen. «Die Bestellungen haben sich allein im letzten Jahr verdoppelt. Wir brauchen dringend mehr Kapazität», erläuterte Geschäftsleiter Florian Teuteberg am Dienstag am Informationsanlass für die Bevölkerung von Utzenstorf und der Nachbargemeinden.

Auf dem Areal der ehemaligen Papierfabrik, welches die Migros Aare 2018 erworben hatte, will ihre Tochter Digitec Galaxus Produkte lagern sowie Bestellungen verpacken und versenden. «Die Nähe zur Post ist deshalb ideal, weil wir dadurch unnötige Transportfahrten vermeiden», sagte Teuteberg.