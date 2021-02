Food-Pop-up für die Altstadt – So geht es im Café Montag weiter Der Weinhändler Alexandre Schor übernimmt das ehemalige Café Montag in der Berner Gerechtigkeitsgasse als Zwischennutzung. Claudia Salzmann

Alexandre Schor (stehend) und Nik Horvat eröffnen an der Gerechtigkeitsgasse ihr Pop-up-Laden. Fotos: Christian Pfander

Die Bullaugen sind ein echter Hingucker. Das weiss der neue Betreiber Nik Horvat, weshalb er den vorderen Raum an der Gerechtigkeitsgasse mit Kunst füllen will. Als weiteren visuellen Kundenstolperer quasi. An dieser Adresse geht am Dienstag ein Food-Pop-up-Store auf.

Bis letzten Juli geschäftete dort das Café Montag. Es war eines der ersten Opfer der Corona-Krise. Über den Sommer wurde das Lokal mit einer Taqueria auf Zeit bespielt. Nun mietet das vegane Start-up Outlawz Food das Lokal, und dessen Partnerunternehmen Foodathome nutzt die Fläche als Verkaufsladen. Horvath ist dessen Geschäftsführer.