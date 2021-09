Ladenzentrum wird Quartier-Migros – So geht Einkaufen heute Die verwinkelte Architektur ist passé, die Kleider und Schuhe sind es auch. In Kleinwabern bietet die Migros nur noch ein Alltagssortiment. Das ist kein Zufall. Stephan Künzi

Heller Boden, farbige Wände und Holzlamellen an der Decke, dazu breite Gänge und eine zurückhaltende Möblierung: So präsentiert sich die neue Einkaufswelt in Kleinwabern. Foto: Raphael Moser

Die Rolltreppe führt zwar noch immer steil in den Untergrund, doch unten angekommen, tut sich den Kundinnen und Kunden eine völlig neue Einkaufswelt auf. Der Boden ist nicht mehr in dumpfen Brauntönen gehalten, sondern in hellem Grau, die Wände leuchten in Orange und Grün. An der Decke sorgen Holzlamellen dafür, dass der allgegenwärtige Beton und die mächtigen Rohre der Haustechnik durch ein heimeliges Element zumindest in Teilen verdeckt werden.

Seit einem Monat ist in der Migros Kleinwabern alles anders. Das alte Geschäftshaus aus den frühen 1980er-Jahren ist einem flachen Pavillon gewichen, das kleine Einkaufszentrum von damals hat einer einfachen Quartierfiliale mit angegliedertem Denner, einer Apotheke und einem kleinen Kiosk Platz gemacht. Wie früher geschäftet die Migros auch weiterhin im Untergrund. Allerdings auf nur noch 1300 Quadratmetern Fläche, das sind 300 Quadratmeter weniger als bisher.