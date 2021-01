Brauch in der Pandemie – So geht Dreikönigstag in Corona-Zeiten Christian und Irene Muralt setzen in ihrer Bäckerei in Ostermundigen vermehrt auf kleine Königskuchen. Ob Corona den Trend befeuern wird? Stephan Künzi

Wie das Geschäft mit den Königskuchen laufen wird? Irene und Christian Muralt aus Ostermundigen sind gespannt, ob die Corona-Pandemie ihre Spuren hinterlassen wird. Foto: Nicole Philipp

Der Dreikönigstag ist ein geselliges Ereignis. Ob im Büro, unter Freunden oder auch im Kreis der Familie – gemeinsam setzt man sich an einen Tisch und isst Königskuchen. Jeder und jede bricht vom süssen Hefegebäck sein Brötchen ab, kaut andächtig und hofft insgeheim, irgendwann auf ein weisses Figürchen aus Kunststoff zu beissen.

Vier, sechs, acht oder zehn solche Brötchen gruppieren sich in der klassischen Variante wie eine Blume um einen grösseren Mittelteil, doch nur in einem ist der kleine König zu finden. Wer ihn entdeckt, setzt sich die goldene Krone aus Karton auf, die zu jedem Kuchen mitgeliefert wird. Und lässt sich so für einen Tag symbolisch zum König krönen.