Emmentaler Gemeindepolitik – So geht direkte Demokratie während der Corona-Krise Bald stehen vielerorts wieder Gemeindeversammlungen an. Doch das Coronavirus schränkt auch die Politik ein. Wir fragen nach, wie es in den Emmentaler Gemeinden in den nächsten Monaten weitergeht. Pia Scheidegger

Vom Veranstaltungsverbot ist auch die Gemeindepolitik betroffen: Versammlungen wie diese können bis auf weiteres nicht stattfinden. Foto: Thomas Peter

Die Gemeindeversammlung ist ein Paradebeispiel der direkten Demokratie. Ein Anlass, der die Einwohner üblicherweise in die Aula, das Kirchgemeindehaus oder die Turnhalle ihrer Gemeinde zieht. Ein Anlass, an dem die Stimmbürger ihre Meinung äussern können. Eigentlich beginnt im April die Saison der Frühjahrs-Gemeindeversammlungen. Doch seit zwei Wochen sind Veranstaltungen verboten. Sich in Scharen zu treffen, ist bis mindestens am 19. April nicht mehr erlaubt. Der Grund: das Coronavirus.