Oberländer Spitäler – So geht die Spitäler FMI AG die aktuellen Probleme an Fachkräftemangel, belastete Notaufnahmen, drohender Strommangel und die nächste Corona-Welle – wie geht die Spitäler FMI AG mit den aktuellen Herausforderungen um? Samuel Günter

Beim Spital Interlaken wird gebaut. Doch momentan sind die Verantwortlichen auf anderen Ebenen gefordert. Foto: Bruno Petroni

Spitäler haben zurzeit an verschiedenen Fronten zu kämpfen. Sie sind auf gut ausgebildetes, zum Teil hoch spezialisiertes Personal angewiesen, weshalb ihnen der aktuelle Mangel an Fachkräften zu schaffen macht. Das geht so weit, dass die Anzahl Operationen reduziert und Operationssäle zeitweise geschlossen werden müssen. Gleichzeitig laufen im Kanton Bern viele Notfallstationen am Anschlag, weil sie, wie Verantwortliche monieren, von «Bagatellfällen» geflutet werden. Auch die drohende Strommangellage betrifft die Krankenhäuser: Sie zählen zu den Grossverbrauchern. Und zu schlechter Letzt ist da immer noch die Corona-Pandemie, und eine neue Welle rollt an, die die Spitäler stark belasten dürfte. So geht die Spitäler FMI AG mit diesen Problemen um.