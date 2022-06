Speckrösti und Solardächer – So geht die OGA mit dem Thema Nachhaltigkeit um Die OGA wirbt in diesem Jahr mit einer Ausstellung zum Thema Food-Waste. Ist die Emmentaler Messe auch sonst umweltbewusster geworden? Pia Scheidegger

Präsident Roland Zaugg sagt, Nachhaltigkeit sei schon ein Thema an der OGA. Foto: Marcel Bieri

«Nutzen Sie die Fahrzeuge in Ihrer Liegenschaft bereits als Stromspeicher?» Diese Frage steht auf einem Plakat am Eingang der Oberemmentalischen Gewerbe- und Landwirtschaftsausstellung (OGA). Im Zelt hinter dem Plakat präsentiert das Langnauer Unternehmen Elentec sein Angebot: Elektroinstallationen, Fotovoltaik, Smart Home, Energie am Gebäude. Ein Grossteil davon tönt nachhaltig, umweltbewusst.