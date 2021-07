Kommentar zum Kampfjet-Beschluss – So geht das nicht, Frau Bundesrätin Viola Amherd muss die Wahl des Kampfflugzeugs besser begründen. Sonst läuft sie Gefahr, mit der amerikanischen F-35 abzustürzen. Meinung Adrian Schmid

Jetzt muss sich Bundesrätin Viola Amherd noch mit einer alten F/A-18 der Schweizer Luftwaffe fotografieren lassen. Geht es nach ihrem Willen, werden die F/A-18 durch F-35-Tarnkappenbomber ersetzt. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Die F-35 soll der beste und günstigste Kampfjet für die Schweiz sein, und zwar mit Abstand. Das ist kaum zu glauben – in Anbetracht der vielen Mängel und horrenden Mehrkosten, die in anderen europäischen Ländern und in den USA für Wirbel sorgen.

Doch Viola Amherd und ihr Team haben diese Woche die Bedenken einfach weggewischt. Sie tat die Probleme der F-35 als «Gerüchte» ab, obwohl sogar ausländische Regierungsstellen warnen. Die Verteidigungsministerin verlässt sich einzig auf das Urteil ihrer Mitarbeitenden und die Offerte der Amerikaner. Das kann man machen. Doch es ist auch nicht verboten, sich bei anderen Staaten umzuhören, um schlauer zu werden.