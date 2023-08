Meilenstein auf dem Berner Insel-Areal – So funktioniert das teuerste Spital der Schweiz 670 Millionen Franken für 3250 Zimmer: Das neue Hauptgebäude des Inselspitals ist fertig. Wie geht man darin nicht verloren? Brigitte Walser Nicole Philipp (Fotos)

Zimmer mit Aussicht. In diesem Patientenzimmer fanden Schulungen statt. In die anderen Räume sind die Betten noch nicht gezügelt worden. Fotos: Nicole Philipp

In der Eingangshalle fehlen noch die Sitzmöbel, vielerorts steht die Endreinigung erst an, und hier und da ist eine Abdeckung nicht am Platz. Handwerker gehen ein und aus für die letzten Handgriffe. In einer Woche muss alles vorzeigbar sein: Nächsten Donnerstag feiert das Berner Inselspital die Eröffnung seines neuen Hauptgebäudes – nach drei Jahren Planung und sechs Jahren Bauzeit.