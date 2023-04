Fussball-Grossanlass – So freut sich Thun auf die Frauen-Euro Die Fussball-Europameisterschaft 2025 der Frauen findet in der Schweiz statt – einer der Austragungsorte ist Thun. Das sorgt für Freude bei Stadt und FC. Michael Gurtner UPDATE FOLGT

Thun ist stolz auf Spielerin Ana Maria Crnogorčević– und auf die ganze Frauen-Fussballnati. Ein Transparent bei einem Spiel der Nationalmannschaft in der Stockhorn-Arena im Jahr 2019. Foto: Christoph Gerber

Der Europäische Fussballverband Uefa hat entschieden – und sorgt unter anderem für viel Freude in Thun: Die Europameisterschaft der Frauen kommt in die Schweiz. Die Fussballspiele sollen während knapp vier Wochen in insgesamt acht Schweizer Städten ausgetragen werden. In Thun sind drei Spiele vorgesehen.

«Die Freude ist riesig, denn mit der Austragung des Turniers haben wir die Chance, dem Frauenfussball weiteren Schub bezüglich Akzeptanz, Bekanntheit und Anerkennung zu verleihen», sagt die Thuner Gemeinderätin Katharina Ali-Oesch (SP). Sie ist überzeugt: «Das wird ein grosses Fussballfest.» Dank der medialen Aufmerksamkeit würden die Bilder von Thun in ganz Europa und darüber hinaus verbreitet.

Die Stadtregierung wird dem Parlament nun am 15. Juni einen Bruttokredit von 3,65 Millionen Franken unterbreiten. Es sei davon auszugehen, dass sich Bund und Kanton Bern anteilmässig an den Kosten beteiligen werden, teilt die Stadt mit.

Auch beim FC Thun herrscht Begeisterung: «Frauenfussball ist für uns ein wichtiges Thema. Wir freuen uns riesig darüber, die Spiele in der Stockhorn-Arena durchführen zu können und die besten Spielerinnen Europas in unserem Heimstadion zu begrüssen», sagt Präsident Andres Gerber.

Mehr zur Frauen-Euro in der Schweiz Historischer Coup für Fussballerinnen Das könnte der Wendepunkt sein: Die EM 2025 kommt in die Schweiz

Michael Gurtner ist Redaktor und Blattmacher. Schwerpunkt seiner Berichterstattung ist die Stadt Thun – in den Bereichen Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur. Er hat über 20 Jahre Erfahrung als Journalist und ist Autor mehrerer Bücher. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.