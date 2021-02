Studie zur Rolle der Ernährung – So fördern Sie eine gesunde Darmflora Was wir essen, beeinflusst die Zusammensetzung des Mikrobioms im Darm – und damit auch unsere Gesundheit, wie eine aufwendige neue Studie zeigt. Anahad O'Connor

Es kommt schon drauf an, was wir essen: Besonders gesund sind möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel. Foto: Getty Images

Die Billionen von Bakterien und anderen Mikroben, die im menschlichen Darm leben, spielen eine wichtige Rolle für unsere Gesundheit. Sie beeinflussen das Risiko, an Übergewicht, Herzproblemen, Diabetes und vielen anderen Leiden zu erkranken. Nun haben Forscher in einer grossen internationalen Studie herausgefunden, dass die Zusammensetzung dieser Mikroorganismen – des «Mikrobioms» – stark davon abhängt, was wir essen.

Im Rahmen der Studie analysierte das Forscherteam die Ernährung, die Gesundheit und das Mikrobiom von über tausend Menschen. Dabei wurde festgestellt, dass eine nährstoffreiche Vollwertkost das Wachstum von nützlichen Mikroben fördert und so eine gute Gesundheit begünstigt. Umgekehrt hatte eine Ernährung, die auf verarbeiteten Lebensmitteln mit beigefügtem Zucker, Salz und anderen Zusatzstoffen basiert, den gegenteiligen Effekt: Sie förderte Darmkeime, die im Zusammenhang stehen mit Herz-Kreislauf- und Stoffwechselproblemen. Es zeigte sich auch, dass das, was die Menschen essen, einen grösseren Einfluss auf das Mikrobiom hat als die Gene.