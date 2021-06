Mamablog: Krippenwahl beim ersten Kind – So finden Sie die richtige Kita Eine Krippe zu suchen, wenn man noch keinen Schimmer davon hat, wie so ein Baby funktioniert, ist gar nicht so einfach. Diese Tipps helfen bei der Suche. Laura Frommberg

Schwierige Wahl: Bei der Suche nach der richtigen Kindertagesstätte lohnt es sich, Meinungen anderer Eltern einzuholen. Foto: Anna-Tia Buss (Tamedia)

Die Suche nach der richtigen Krippe war eine von zugegebenermassen sehr vielen Aufgaben, auf die ich überhaupt nicht vorbereitet war. Und zumindest in meinem Freundeskreis sah es weitgehend ähnlich aus. Kaum war ich schwanger, fragten mich viele befreundete Eltern: Und, habt Ihr schon eine Krippe? Da die Antwort nein lautete, starrten mich schnell besorgte Gesichter an. «Fangt bloss schnell an mit der Suche, sonst sind die begehrten Plätze weg.»

Im vierten Monat hatte ich mich noch nicht einmal an den eingeschränkten Essplan gewöhnt, Schwangerschaftskleidung hatte ich schon mal gar nicht gekauft. Zumindest beim ersten Kind ist der Familienalltag so weit weg, dass es ziemlich schwerfällt, sich im Dschungel der verschiedenen Kita-Labels und -Philosophien zurechtzufinden.