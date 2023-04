Die grosse Ruhe vor der langen Partynacht?

Gut eine Stunde vor Spielbeginn deutet in Bern noch fast nichts darauf hin, dass der Stadt eine rauschende Nacht bevorstehen könnte. Ob in der Aarbergergasse, auf dem Kornhausplatz, in der Rathausgasse oder in den Beizen entlang der Hauptverkehrsachsen zum Stadion: Kaum ein gelbschwarzes Zeichen der Vorfreude auf den Match, in dem sich der BSC YB zum Schweizer Meister küren könnte.

Einzig vor der Barbière am Breitenrainplatz trinken ein paar wenige Fans in YB-Leibchen ein Bier – wäre das Wetter schöner, hätte es allerdings wohl mehr Leute, auch ohne bevorstehendes YB-Spiel. Die meisten YB-Anhängerinnen und -Anhänger, die das Spiel am Public Viewing im Wankdorf-Stadion verfolgen wollen, starten offenbar gemütlich in den Abend, der ja schliesslich in eine lange Nacht münden könnte.