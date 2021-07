Geburtstag der Schweiz – So feiert das Emmental den 1. August Die einen kapitulieren vor Corona und sagen das Fest ab, die anderen finden: jetzt erst recht, und organisieren eine Feier.

In verschiedenen Emmentaler Gemeinden lodern am Sonntag die 1.-August-Feuer. Foto: Enzo Lopardo

Noch immer sorgt Corona dafür, dass grosse Feste nicht einfach so und gänzlich unbeschwert möglich sind. Das dürfte in diversen Amtsstuben des Emmentals zum Entscheid geführt haben, die offizielle 1.-August-Feier heuer ausfallen zu lassen. So etwa in Hindelbank, Dürrenroth, Bätterkinden und Sumiswald.

Andere laden dazu ein, den Festtag respektive -abend gemeinsam zu begehen. Sie alle weisen auf die gültigen Corona-Regeln hin und machen darauf aufmerksam, dass sie einzuhalten seien.

Wir haben die feierwilligen Gemeinden für Sie zusammengestellt – allerdings ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Wo nicht anders vermerkt, findet der Anlass auch wirklich am 1. August statt. Und die Nationalhymne gehört überall zum Programm, darum ist sie nicht jedes Mal erwähnt.