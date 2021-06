Sommer hält, Bern dreht durch – So feiert die Bundesstadt seine Nati-Helden Pausenloses Hupen, friedliches Feiern, Tanz im Regen: Mit grosser Euphorie feierten die Fans in Bern den Viertelfinaleinzug der Schweizer Nationalmannschaft. UPDATE FOLGT

Kaum jemand hätte noch daran geglaubt, als die Schweizer Nationalmannschaft gegen Weltmeister Frankreich noch 1:3 in Rückstand lag. Doch das scheinbar Unmögliche wurde möglich: Seferovic & Co. konnten das Blatt mit einem nie dagewesenen Durchhaltewillen noch wenden, die Partie für sich entscheiden und in den Viertelfinal einziehen.

Entsprechend gross war die Euphorie kurz nachdem Yann Sommer den alles entscheidenden Penalty von Mbappé gehalten hatte in Bern: Auf dem Casinoplatz, ganz in der Nähe des Public Viewings «Dr Bitz», gab es kein Halten mehr: Spontan entstandene Autokorsos fuhren durch die Innenstadt, hupten pausenlos, verunmöglichten, dass jemand in Bern nicht erfahren konnte, dass die Schweiz das übergrosse Frankreich bezwang.

Hupend in der Einerkollonne: Diese Szenen ereigneten sich auf dem Berner Casinoplatz, kurz nachdem Yann Sommer Mbappés Penalty gehalten hatte. Video: Martin Burkhalter

Während des ganzen Abends regnete es immer wieder, mal etwas weniger, oft aber ziemlich stark. Entsprechend durchnässt waren jene Fans, die keinen Platz unter den Lauben oder unter einem schützenden Dach gefunden hatten, um das Spiel mitzuverfolgen. Doch Kälte, Nässe, Unwohlsein: Alles war plötzlich verflogen, von der Euphorie verdrängt.

Auch in Biel gingen die Fans auf die Strasse, um die Nationalmannschaft zu feiern. Video: Florine Schönmann

In einem der letzten Züge, der am Montagabend zwischen Bern und Biel verkehrte, erschien auf den Informationsbildschirmen plötzlich eine Nachricht: «Adieu le bleu», war da zu lesen – eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter der BLS hatte wohl versucht, ihre oder seine Glücksgefühle in Worte zu fassen.

Botschaft an Frankreich: «Adieu le bleu». Foto: Martin Bürki

