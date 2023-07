Nationalfeiertag in der Bundesstadt – So feiert Bern den 1. August Mit Planted Burgern, Riesengrills und Jodel feiert die Stadt ein Jubiläum. Wer am falschen Ort böllert, muss jedoch mit einer saftigen Busse rechnen. Sarah Buser

Seit 2021 verbietet ein Reglement Feuerwerke, private und öffentliche, in der Berner Innenstadt. (Archivbild) Foto: Raphael Moser

Der Nationalfeiertag steht vor der Tür. Seit 2021 gilt in der Berner Altstadt jedoch ein Feuerwerksverbot. Hier erfahren Sie, wo das Verbot gilt und was beispielsweise auf Berns Hausberg beachtet werden muss. Weiter orientieren wir Sie über die verschiedenen Feierlichkeiten, Jodelkonzerte, Gratiskonzerte und Höhenfeuer in der Stadt.

Handorgeln statt Feuerwerk auf dem Gurten

Seit 2020 findet auf dem Gurten kein Feuerwerk mehr statt. Auf der Website des Berner Hausbergs steht: «Anstatt auf ein kurzlebiges Feuerwerk setzen wir auf ein nachhaltiges und lärmloses Erlebnis mit Familien und Freunden.» Feuerwerke stehen im Verruf, weil sie die Umwelt verschmutzen. Die jährlich abgebrannten Feuerwerkskörper sorgen laut dem Bundesamt für Umwelt für 300 Tonnen Feinstaub. Das entspricht etwa 2 Prozent der jährlichen Feinstaubemissionen, die unter anderem zu Atembeschwerden und Husten führen können.

Der Gurten ist dieses Jahr komplett feuerwerksfrei, auch private Feuerwerke sind verboten. Kontrollen würden durchgeführt, heisst es auf der Website. Ganz leise bleibt es jedoch nicht am 1. August: Die Kapelle Frohsinn spielt zwischen 18 Uhr und 22 Uhr auf ihren Handorgeln und dem Kontrabass.

Höhenfeuer und Lampionbasteln im Westen

Ein solches Höhenfeuer soll auch dieses Jahr in der Parkanlage Brünnengut brennen. (Archivbild) Foto: PD

Im Brünnengut im Westen der Stadt Bern beginnen die Vorbereitungen für den 1. August bereits am Samstag davor. Dann gehen Freiwillige gemeinsam im Wald Holz sammeln und bereiten das grosse Höhenfeuer vor. Am Vormittag des Nationalfeiertages stellen sie einen grossen Feuerkegel in der Parkanlage Brünnengut auf, der am Abend um 21.30 Uhr angezündet wird. Die Bümplizerin Olga Albisetti spielt Volksmusik auf ihrem Schwyzerörgeli, und ab 19 Uhr können Interessierte ihre Lampions für den Umzug um 21 Uhr basteln.

Sondersendung aus Bern

Das Bundes-Rathaus (heute Bundeshaus West) entstand von 1852 bis 1857 unter der Leitung des Architekten Jakob Friedrich Studer. Bild: Burgerbibliothek Bern

Bern feiert dieses Jahr 175 Jahre Bundesstadt und Bundesverfassung. Anlässlich dieses Jubiläums dreht das Schweizer Radio und Fernsehen SRF eine Sondersendung aus einer der «wohl beschaulichsten Hauptstädte der Welt». Moderatoren und Moderatorinnen aus den vier Schweizer Sprachregionen suchen versteckte Perlen in der Unesco-Stadt, surfen auf der Aare, steigen in den Berner Untergrund oder blicken hinter das Bundeshaus.

Planted Burger und DJs entlang der Bundesgasse

Impression vom Garten-Festival mit Grill 2019. Foto: Manuel Zingg

«Acht von zehn Personen grillieren am 1. August», sagt Benjamin Sterchi, Geschäftsführer von Idée Berne. Der Kulturverein organisiert ein grosses Fest für den Nationalfeiertag. Viele Städterinnen und Städter haben jedoch keinen eigenen Garten, höchstens einen Balkon. Deshalb habe man beschlossen, Bundesplatz und Bundesgasse in eine grosse Grillmeile umzuwandeln. Die Idee: Besuchende können sich einen unverpackten Planted Burger oder eine Wurst kaufen und auf den grossen Holzkohlegrill werfen. Am 31. Juli und am 1. August wird der Riesengrill ganztags eingeheizt. Weitere Programmpunkte entlang der Bundesgasse sind Schminken für Kinder und Lampionbasteln. Auf einer Bühne sorgen DJs und Bands für musikalische Unterhaltung.

Jodel und Alphorn in ehrwürdigen Gebäuden

1.-August-Feierlichkeiten auf dem Bundesplatz. Foto: Adrian Moser

Das Bundeshaus und das Berner Münster öffnen am 1. August ihre Türen. Im Bundeshaus werden sich Ständeratspräsidentin Brigitte Häberli-Koller und Nationalratspräsident Martin Candinas den Fragen des Publikums stellen. In verschiedenen Ecken des Parlamentsgebäudes spielen ein Alphornduett und weitere Musikgruppen. Am Mittag steigt im Münster ein Jodelkonzert. Weitere Programmpunkte finden Sie hier.

Feuerwerksverbot im Unesco-Perimeter

In diesem Gebiet der Berner Innenstadt, zwischen Bärengraben und Bahnhof, gilt das Feuerwerksverbot. Karte: Stadt Bern

Im Unesco-Perimeter inklusive der angrenzenden Brücken gilt ein ganzjähriges Feuerwerksverbot. In den engen Gassen der Altstadt könnten die vorgegebenen Abstände zu Gebäuden und Drittpersonen beim Abbrennen von Feuerwerk nicht eingehalten werden, lautet die Begründung der Stadt Bern. Ausserdem stellten die Platzverhältnisse schwierige Bedingungen für Löscharbeiten dar, was in der Vergangenheit immer wieder zu gefährlichen Situationen geführt habe. Wer gegen das Verbot verstösst, wird mit bis zu 5000 Franken gebüsst.

