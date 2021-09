Ruhestandsgeld für Regierungsrat – So ersparen sich die Regierenden die Kürzung ihrer Rente Die amtierenden Regierungsleute timen die Kürzung ihrer Rente so, dass sie davon nicht betroffen sind. Die GLP will das im Grossen Rat anfechten. Stefan von Bergen

Die sechs wieder Antretenden der Berner Kantonsregierung wollen der Befristung ihrer Ruhestandsrente entgehen. Foto: Adrian Moser

Nein, diese intime Frage möchten die Berner Regierenden lieber nicht beantworten: Wäre die vorgesehene Befristung ihrer Ruhestandsrente auf maximal drei Jahre für sie persönlich ein Problem? «Dazu nehmen die Regierungsmitglieder nicht individuell Stellung», lassen sie ausrichten. Und über den Kantonssprecher fügen sie in schönstem Regierungsdeutsch an: «Die Haltung des Regierungsrats zur neuen Rentenregelung ist unverändert und entspricht weiterhin dem Antrag, den das Gremium verabschiedet hat.»

Am Montag oder Dienstag entscheidet der Grosse Rat an seiner Herbstsession in erster Lesung über eine Rentenreform, die das Portemonnaie der Berner Regierungsrätinnen und -räte trifft. Treten sie vor dem Erreichen des Pensionsalters zurück, sollen sie nicht mehr unbefristet eine Ruhestandsrente erhalten. Sondern nur noch während dreier Jahre. Diese befristete Rente beträgt rund 180’000 Franken – das sind 65 Prozent des Jahreslohnes eines Regierungsmitglieds.