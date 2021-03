Ruhiger Start in Burgdorf – So erleben die Detailhändler die Wiedereröffnung Sportartikel, Kleider, Dekomaterial: All das dürfen die Ladenbesitzer nun wieder verkaufen. Ein Rundgang durch die Emmestadt. Regina Schneeberger

Hier in der Unterstadt herrschte etwas mehr Betrieb als in der Oberstadt. Fotos: Beat Mathys

Einige Passanten schlendern an diesem sonnigen Montagnachmittag durch die Burgdorfer Oberstadt. Nicht nur das Wetter lockt nach draussen. Auch die wiedereröffneten Läden. Doch die meisten kleineren Geschäfte in der Altstadt haben noch geschlossen – wie immer am Montag. Die Kauflustigen müssen sich vielerorts also mit einem Schaufensterbummel begnügen. Hie und da stehen die Tore aber offen. Auch beim Intact-Laden. «Hüpfen Sie rein», heisst es auf einem Schild, mit einem Hasen illustriert. Passend zu den herannahenden Ostertagen.

Rosemarie Dellsperger, Leiterin des Ateliers von Intact. Fotos: Beat Mathys Der Intact-Laden hat als einer der wenigen in der Oberstadt bereits am Montag geöffnet. 1 / 2

Taschen, Etuis, Kinderschuhe – die feilgebotenen Waren wurden von den Erwerbslosen des Beschäftigungsprogramms hergestellt. Im Atelier sei auch in den vergangenen Wochen gearbeitet worden, sagt Bereichsleiterin Rosemarie Dellsperger. «Nun ist es aber schon schön, haben wir wieder den direkten Kontakt zu den Kunden.» Das sei auch ein wichtiges Übungsfeld für die Teilnehmenden des Programms.