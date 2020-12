Isolation, Frustration, Perfektion – So erleben Berner das Sportjahr 2020 Gold angeln auf dem Ozean, fischen im Bielersee: 6 Menschen aus den verschiedensten Sportbereichen erzählen ihre Geschichte aus den Monaten der Pandemie. Adrian Horn , Marco Spycher

Karikatur: Max Spring

Remo Käser (24), Spitzenschwinger

Remo Käser (oben) sehnt sich nach dem Sägemehl. Foto: Raphael Moser

«Die Pandemie hat den Schwingsport mit voller Wucht getroffen. Die Saison 2020 fiel praktisch aus, alle Feste ab März wurden abgesagt. Auch die Übungseinheiten waren nicht mehr im gewohnten Rahmen möglich, man stelle sich ein Schwingtraining ohne Körperkontakt vor. So stand ich zuletzt im Juli im Sägemehl, als Trainings kurzzeitig wieder erlaubt waren. Seither versuche ich mich vor allem im Kraftraum fit zu halten. Die Krise bringt aber nicht nur Negatives mit sich. Ich schwinge, seit ich 4,5 Jahre alt bin, war so gut wie jedes Wochenende irgendwo an einem Wettkampf. Nun hatte ich zum ersten Mal wieder mehr Zeit für Familie und Freunde, nahm zudem eine berufliche Weiterbildung in Angriff. Und im Frühjahr hab ich mir auf dem Bielersee ein Fischerboot gekauft. Aber klar sehne ich mich nach dem Moment, wenn ich endlich wieder ins Sägemehl steigen kann und die Welt zur Normalität zurückfindet.»

Nicole Kaufmann (25), Geschäftsführerin Wacker Thun

Nicole Kaufmann posiert neben der Geschäftsstelle von Handballclub Wacker. Foto: Susanne Keller

«Als ich im Mai meine Stelle antrat, war ich gleich gefordert und mit etlichen Herausforderungen konfrontiert. Ruhiger ist es seither nicht wirklich geworden, zumal wir neben der Corona- vorübergehend auch in einer kleinen sportlichen Krise steckten. Besonders hektisch war die Phase im Herbst, als ich das Schutzkonzept immer wieder anpassen musste – das war intensiv und zuweilen undankbar, weil sich die Situation manchmal innert weniger Tage änderte. Als Funktionärin fühlte sich das Sportjahr zu keinem Zeitpunkt nach Shutdown an. Auf Sponsorensuche im grossen Stil konnten wir uns nicht begeben; der Fokus lag auf der Betreuung der bestehenden Partner. Die wenigen Firmenvertreter, die wir anfragten, rieten uns grossteils, wir sollen uns doch in einem Jahr wieder melden. Dass ich als junge Geschäftsführerin eines relativ grossen Sportclubs als Person auf einmal auf Interesse stiess, war aufregend – aber ganz bestimmt nicht meine Motivation gewesen, den Job anzunehmen. Ein bisschen stolz bin ich darauf, einen kleinen Beitrag zu leisten, dass den Leuten bewusst wird: Auch eine Frau kann so eine Funktion ausüben.»

Kurt Feuz (68), Kulttrainer FC Münsingen

Kurt Feuz, Trainer vom FC Münsingen, erkrankte im September an Covid-19. Foto: Andreas Blatter

«Als die Saison im Frühling abgebrochen wurde, war das für alle Teams einschneidend. Für uns hatte es einen positiven Nebeneffekt: Unter normalen Bedingungen wären wir wohl abgestiegen, so durften wir oben bleiben. Voller Elan starteten wir im Juli also in die Vorbereitung. Wenige Tage vor dem ersten Meisterschaftsspiel kam dann aber der Schock: Wegen positiver Tests im Team mussten wir uns in Quarantäne begeben. Uns traf es als ersten Berner Club, entsprechend gross war die Ungewissheit. Und die Arbeitgeber der Spieler waren auch nicht gerade begeistert, eine zweite Quarantäne hätte wohl zu grösseren Problemen geführt. So kann ich nur von Glück reden, blieb diese dem Team bislang erspart. Anders erging es mir. Im September wurde ich positiv getestet, ging erneut in Isolation. Ich habe die Krankheit zwar einigermassen gut überstanden; erleben möchte ich das Ganze trotzdem nicht noch einmal.»

Kaspar Schmocker (32), Management «Sensopro»

Kaspar Schmocker, Gründer und Kopf eines in Münsingen ansässigen Fitnessgeräteherstellers. Foto: Adrian Moser

«Wir glauben, dass sich die Pandemie auch mittelfristig auf das Fitnesstraining auswirkt – die Leute werden womöglich nicht sofort wieder in Scharen ein kleines Gym aufsuchen und dabei fremden Menschen nahe kommen wollen. Also machten wir uns Gedanken, wie wir darauf reagieren könnten, und sind dabei, neue Produkte zu entwickeln. Als die Krise ausgebrochen war, war die Unsicherheit riesig, die Angst auch. Doch wir schneiden heuer besser ab als erwartet und haben gar zwei weitere Personen anstellen können. Profitiert haben wir vom Umstand, dass die Spitzensportler auf einmal deutlich mehr Zeit hatten und bereit waren, unser Gerät zu testen. Wir konnten etwa mit Wendy Holdener und mit Topfussballern zusammenarbeiten. Einen direkten Effekt erhoffen wir uns von derlei Kooperationen nicht. Aber es steigert die Glaubwürdigkeit des Produkts und das Ansehen der Marke, wenn solche Athleten mit unserem Gerät trainieren. Umsonst kriegen es die Promis nicht: NBA-Star Kevin Durant etwa kaufte sich eines, und zwar zum Vollpreis.»

Anja von Allmen (17), Junioren-Europameisterin Segeln

Die Spiezerin Anja von Allmen ist eine der begabtesten Jungseglerinnen der Welt. Foto: PD

«Wir konnten im Frühling nur eingeschränkt trainieren und vor allen Dingen kaum Wettkämpfe bestreiten. Die Vorbereitung auf die EM in Portugal – sie war also nicht optimal. Als Weltmeisterin machte ich mir zudem grossen Druck, ich verkrampfte mich und segelte am ersten Tag richtig mies. Selbst grundlegende Dinge klappten nicht, sodass bloss Rang 10 resultierte. Ich dachte, dass ich nun ohnehin chancenlos sein würde, und begann, die Zeit in Portugal zu geniessen. Ich sagte mir: Die andern müssen zu Hause bleiben, und ich darf hier am Meer das tun, was mir Spass bereitet. Das löste etwas in mir aus – fortan lief es ausgezeichnet, ich holte auf, gewann und sicherte mir den EM-Titel. Verrückt ist das Jahr geblieben. Kürzlich reisten wir für eine Regatta nach Kroatien. An der slowenischen Grenze erhielten wir die Nachricht, die Massnahmen würden verschärft; da ahnten wir schon Böses. Den Wettkampf am andern Tag mussten wir prompt abbrechen. Mein Boot ist noch immer dort.»

Thierry Bollin (20), aufstrebender Schwimmer

Schwimmer Thierry Bollin ist ein Optimist und gewinnt der Krise Gutes ab. Foto: Susanne Keller

«2020 sollte mein Traum von den Olympischen Spielen in Erfüllung gehen. Ich startete daher besonders motiviert ins Jahr. Dann kam das Virus. Trainings und Wettkämpfe waren bald einmal nicht mehr möglich, es zeichnete sich ab, dass es in diesem Jahr keine Spiele geben wird. Natürlich war ich im ersten Moment enttäuscht, als die Verschiebung auf 2021 dann feststand. Aber mich wirft so was nicht zurück, im Gegenteil: Ich bin ein Optimist. Ich genoss es, auch mal nichts zu tun, runterzufahren. Zudem konnte ich mich so auf meinen im August anstehenden Umzug nach Berlin vorbereiten, wo ich nun in einer Trainingsgruppe bin, mich vollkommen dem Sport widmen kann. Und ich glaube, dass es für mich ein Vorteil ist, finden die Olympischen Spiele erst 2021 statt: In der Zwischenzeit habe ich noch härter trainiert, wurde reifer – und vor allem besser.»