Berner Literatur – So ergibt Tom Kummers Schummeln Sinn Als Journalist wurde Tom Kummer (59) sein lockeres Verhältnis zur Wahrheit zum Verhängnis. Seinen neuen Roman macht aber genau dieses herausragend. Mirjam Comtesse

Der Journalist und Buchautor Tom Kummer lebt wieder in Bern. In seinem neuen Roman vermischt er Fakten und Fiktion. Adrian Moser

«Von schlechten Eltern» heisst der neue Roman des Berner Autors Tom Kummer. Wer einmal angefangen hat zu lesen, kann kaum mehr damit aufhören. Das Buch reisst einen mit in eine Welt der Trauer. Der 59-Jährige beschreibt den Schmerz so eindringlich, dass sein Werk einen faszinierenden Sog entwickelt. Über seine verstorbene Frau Nina sagt er zum Beispiel: «Mein Herz scheint an Umfang zuzunehmen. Vielleicht ist es ihr Plan. Mein Herz wachsen zu lassen, bis ich aufgebe.»

Nina ist 2014 in Los Angeles an Krebs gestorben. Darüber hatte Tom Kummer bereits in seinem autofiktionalen Roman «Nina und Tom» geschrieben. Nun erzählt er davon, wie er wieder in seiner Heimatstadt Bern Tritt fassen will. Nur der jüngere Sohn, der 12-jährige Vincent, ist mitgekommen, der 18-jährige Frank wollte in den USA bleiben.

Der Tod der Mutter und der durch ihn verursachte Schock prägen das Leben der Familie. Der Ich-Erzähler hangelt sich von Moment zu Moment, wartet darauf, dass irgendwann etwas passiert, damit das Leben weitergehen kann. Gleichzeitig fürchtet er sich davor, wieder richtig dazuzugehören. Ausdruck dafür ist, dass er nur Dunkelheit erträgt und bei Tag höchstens mit Sonnenbrille und Kapuze über dem Kopf rausgeht. «Schaffe ich ein Leben im Licht, dann ist das Verrat», heisst es im Buch. Verrat an Nina.

Was ist wahr, was erfunden?

Der Autor schreibt zwar in der Ich-Form über sein jetziges Leben. Aber bei ihm ist nie ganz klar, was Realität und was Fiktion ist. Das Phänomen kennt man aus seinen journalistischen Arbeiten. Tom Kummer begeisterte in den 90er-Jahren mit Interviews mit Hollywood-Grössen wie Brad Pitt oder Sharon Stone. So geistreiche Aussagen hatte man von den Stars zuvor kaum gehört. Sharon Stone beispielsweise sagte demnach, ihr erscheine der eigene Charakter «manchmal wie eine ganz miese Gegend von Los Angeles». Was zu gut klang, um wahr zu sein, war es auch: Im Jahr 2000 kam heraus, dass manche Texte gefälscht oder zumindest aus alten Aussagen neu zusammengesetzt waren.

Was im Journalismus zu einem Skandal führte, perfektioniert Tom Kummer jetzt als literarische Form. Vieles im Buch beruht offensichtlich auf Fakten. Genannte Adressen beispielsweise kann man googeln und tatsächlich finden. In solchen Momenten glaubt man, einen Tatsachenbericht vor sich zu haben. Aber manches lässt sich auch nicht überprüfen. Und wieder andere Szenen sind offensichtlich albtraumhaft – oder metaphorisch überhöht.

«Wahrheit schlimmer als Tod»

Ausgeschmückt wirken etwa die Fahrten, von denen im Buch die Rede ist. Nach eigenen Angaben arbeitet der Erzähler als Nachtchauffeur, der Diplomaten und hohe Angestellte transportiert. Einmal, so steht im Buch, muss er ausnahmsweise tagsüber einen libyschen General nach Mürren mitnehmen. Der General will die Absprungstelle für Basejumper über der Mürrenfluh sehen, die als «High Ultimate» bekannt ist. Der Ich-Erzähler lässt ihn schliesslich alleine dort zurück – im Wissen darum, dass der Libyer Selbstmord begehen wird, indem er sich hinunterstürzt.

Die Episode erinnert an Reportagen, die um der Wirkung willen aufgepeppt wurden. Ähnlich klangen auch die Artikel des als Fälscher überführten «Spiegel»-Journalisten Claas Relotius: Details zu Orten und Personen sind genau recherchiert, doch die Ereignisse gipfeln in einem Höhepunkt, der so perfekt gesetzt ist, dass er inszeniert sein muss. Tom Kummers Haltung zu Fälschungen dürfte der seines Protagonisten ähneln, der einmal sagt: «Zu viel Wahrheit ist schlimmer als der Tod, und dauerhafter!»

Keine Erlösung in Sicht

Deutlich näher an der Realität wirken die Beschreibungen des Alltags als Vater. Der Titel des Buchs «Von schlechten Eltern» ist auf zwei Arten zu verstehen: Einerseits tönt der Autor die schwierige Beziehung zur eigenen Mutter an und die Distanz, die seine Frau zu ihren Eltern hatte, andererseits fürchtet er selbst, ein schlechter Vater zu sein. Der Erzähler fühlt sich vom Nachbarn beobachtet, wird zu einem verstörenden Gespräch mit Vincents Lehrerin eingeladen und muss zu einer peinlichen Vorladung beim kantonalen Jugendamt. Der dortige Beamte verkörpert das schlechte Gewissen, das den Vater plagt, und fragt: «Haben Ihre Kinder Liebe bekommen? Echte Liebe?»

Der Tom Kummer im Buch macht sich aber auch Sorgen, seinen Söhnen körperlich zu nahe zu kommen, weil er in ihnen die Nähe zu seiner verstorbenen Frau sucht. Er schont dabei weder sich noch die Leserinnen und Leser – wie in «Nina und Tom» lässt der Autor einen unangenehm dicht heran an intime Szenen.

Wird er am Ende die Erlösung finden, nach der er sich sehnt? Das bleibt offen.

Tom Kummer: «Von schlechten Eltern», Tropen-Verlag, Stuttgart 2020, 256 S., ca. 28 Fr.

Lesung: 24. März, 20 Uhr, Buchhandlung Stauffacher, Bern.