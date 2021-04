Leserreaktionen – «So ergeht es Menschen, die keine Lobbyisten im Bundeshaus haben» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Situation in den Alterszentren.

Zu «Sie haben mich behandelt wie eine Schwerverbrecherin»

Der Bericht über die Lage in den Altersheimen hat mich tief erschüttert. So ergeht es also Menschen, die keine Lobbyisten im Bundeshaus haben und die ihr Leben lang für diese Gesellschaft gearbeitet haben. Man sollte nicht vergessen: Eines Tages gehört man auch dazu und will nicht so unwürdig behandelt werden. Diejenigen, die sich um diese alten Menschen gekümmert haben, verdienen unseren Dank. Hanna Dym Hagnauer, Steffisburg

Zu «Berner Zeitung und Bund legen die Redaktionen zusammen»

In der gleichen Woche zwei ganz unterschiedliche Meldungen in dieser Zeitung. Am Mittwoch ein Eigenlob: 184’075 Artikel im Jahre 2020 über die Coronakrise in der Schweizer Presse. Dies habe den Leserinnen und Leser geholfen, das Geschehen einzuordnen. Weniger wäre da viel mehr gewesen, zu viele «Experten» und Meinungen erwiesen sich als übertrieben. Nun dieser Entscheid der Tamediaverantwortlichen in Zürich. Zwei Zeitungen mit der gleichen Redaktion, inklusive Streichung von 20 Vollzeitstellen. Die Vielfalt der Meinungsäusserungen wird weiter eingeschränkt, die farbige Blumenwiese ganz unterschiedlicher Medienschaffenden mittels Sparpestiziden gleichgeschaltet. Sicher nicht förderlich für das Erneuern des Abonnements. Christian Waber, Lützelflüh

Zu «Sachen gibt es im Berndeutschen!»

Beim Lesen der Kolumne kam mir plötzlich eine lange vergessene Episode in den Sinn. Als ich 1968 aus Deutschland nach Graubünden kam und als Optikerin die erste Familie mit einer Tochter als Kunden hatte, verblüffte mich die Formulierung: wir möchten eine Brille für «ihns». Irgendwann ging mir ein Licht auf, aber ich war doch etwas verwirrt. Ingrid Roth, Bönigen

Mit grossem Vergnügen lese ich jeweils die Kolumne von Mirjam Comtesse. Amüsant finde ich, dass in unserem südlichen Nachbarkanton das «Es» tatsächlich auch bei Männern verwendet wird: Ds Tenischi, ds Schmidi, ds Schnydrigi. Und das ausgerechnet bei den Wallisern, die ich als eher harte Burschen kennen gelernt habe. Christoph Beck, Thörigen

