Zum Abschluss unserer Kolumne haben wir die Bernerin Bettina Zimmermann in ihrer neuen Heimat Wil besucht. Sie erzählt, in welche Fettnäpfli sie tritt.

So ergeht es einer Bernerin im Kanton St. Gallen

Frau Zimmermann, wieso sind Sie vom schönen Bern ins abgelegene Wil gezogen? Ich bin im thurgauischen Nachbardorf Rickenbach aufgewachsen und sehr glücklich, dass ich heute in Bern leben darf.

Wegen der Liebe?

Genau. Und wegen des Berufs. Ich arbeite seit inzwischen zwölf Jahren als Krisenmanagerin in Wil. Sechs Jahre lang pendelte ich zwischen Bern und Wil. Als meine erwachsenen Kinder von daheim auszogen, lösten wir unseren Haushalt in Bern auf, und ich zog definitiv in die Ostschweiz.