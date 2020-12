Ein Staatsanwalt erklärt – Wie falsche Berner Polizisten 180’000 Franken ergaunerten Der Trick der falschen Polizisten ist allgemein bekannt. Weil die Täter auch an den Helferinstinkt appellieren, finden sie immer wieder neue Opfer. Stefan Schnyder

Die falschen Polizisten suchen sich mit Vorliebe alleinstehende ältere Damen aus. Und fragen nach ihren Bankkonti. Foto: Getty Images

Am 1. Dezember schlug die Kantonspolizei Bern zu: Sie nahm am Wohnort einer älteren Frau zwei Männer im Alter von 31 und 44 Jahren fest. Der eine hat die Staatsbürgerschaft von Kosovo, der andere einen Pass von Bosnien-Herzegowina. Die beiden befinden sich in Untersuchungshaft. Sie spielten in einem grösseren Betrügernetzwerk die Rolle des sogenannten Abholers. Die Kantonspolizei Bern informierte vergangene Woche über diesen Fall.

Die Hintermänner hatten die ältere Frau kontaktiert und sich als Polizisten ausgegeben. Sie hatten sie dazu gebracht, 20’000 Franken Bargeld von der Bank abzuheben. Die Frau schöpfte gerade noch rechtzeitig Verdacht und meldete sich bei der Polizei. Diese leitete eine Fahndung ein und konnte die Abholer am Wohnort der Frau festnehmen.