Freizeitanlage und Flüchtlingsheim – So entsteht in Sumiswald die zweitgrösste Asylunterkunft im Kanton Im Forum Sumiswald werden 240 Asylsuchende leben. Sie nutzen das Zentrum gemeinsam mit den Einheimischen. Eine Chance für die Integration, die auch Konfliktpotenzial birgt. Regina Schneeberger

In den einstigen Hotelzimmern werden bald Menschen aus Afghanistan, Syrien oder der Türkei leben. Foto: Christian Pfander

Noch hängt das Schild an der Wand. In dicken weissen Lettern auf blauem Grund heisst es: Hallenbad. Die Tür aber ist verschlossen, das Becken leer, Planschen und Schwimmen gehen nicht mehr. Nebst dem Hallenbad machten auch das Hotel und das Restaurant in der Freizeitanlage Forum Sumiswald Ende 2022 dicht. Den Garaus machten dem finanziell angeschlagenen Betrieb schlussendlich die in die Höhe schnellenden Stromkosten.