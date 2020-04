Corona-Pause (32) – So entrümpeln die Bernerinnen und Berner Wenn sich der Frühlingsputz und die Corona-Heimwerk-Beflissenheit zu einer Entrümpelungsorgie verheiraten, dann sind sie wieder überall: die «Gratis zum Mitnehmen»-Wühlkisten. Michael Feller

Frisch möblierte Wylerstrasse. Foto: mfe

Das Virus erfasst eine Strasse nach der anderen. Zuerst war es die Familie von schräg gegenüber. Das Resultat einer mutmasslichen Putz- und Entrümpelungsorgie stand eines Samstagmorgens auf dem Trottoir. Ein Umzugskarton mit Büchern, Kinderspielsachen und Weingläsern – einsamen Einzelstücken – bot sich an, daran der obligate Zettel: «Gratis zum Mitnehmen». Die Idee fand bald erste Nachahmer. Und noch bevor das Wochenende vorbei war, sah es in unserer Strasse aus wie auf einem Flohmarkt.

Hier wurde mit wilder Entschlossenheit entrümpelt. Eine Entsorgungsszenerie aus dem Berner Obstbergquartier. Foto: mfe Ja, warum sich nicht schon im April einen Weihnachtsbaumständer ergattern? Unter dem Weihnachtsbaum tut sich ein Magazin aus der Frühphase des Farbdrucks sicher gut. mfe Drei Paar Schuhe, die rumgekommen sind und so manche Geschichten erzählen könnten, wohl aber eher nicht die Kulturgeschichte des Tennis. Fundstück an der Spitelackerstrasse in Bern. mfe Ein Haube zwecks Eiertemperaturerhaltung? Bei vielen Dingen, die da in Kartons rumliegen, erschliesst sich der Verwendungszweck nur schwerlich. Ramschwühlkiste von der Hallwylstrasse im Berner Kirchenfeld. mfe Das Rote rechts ist ein Schuhmöbel von ungeahnter, äh, Zweckmässigkeit. Beim grauen Filzigen hingegen ist rätseln angesagt. Zufällig zusammengekommener Staub? Kunst? Ein gefilzter Waldwicht um Dreiminuteneier warmzuhalten? mfe Ja, warum eigentlich nicht einen Stapel ausgeleierter Klarsichtmäppchen mit nach Hause nehmen? Danke einmal mehr: Spitelackerstrasse. mfe Wer keine Kiste hat, lässt die ausgemusterten Habseligkeiten sich auf einem Mäuerchen sonnen. Spitalackerstrasse. mfe Auch eine interessante Variante ist der Stromkastenkiosk, hier ein Exemplar an der Jubiläumsstrasse. mfe 1 / 8

Wir liessen uns anstecken und stellten eine Kiste mit alten DVDs raus, dazu das Dritt-Caquelon samt Rechaud und Gabeln. Und sogar Kunst. Zwei Bilder von einem Berner Künstlerkollektiv, auf Styropor aufgezogen. Dazu das Schild «Gratis zum Mitnehmen». Die Erkenntnis: Fast alles kommt weg. Selbst DVDs. Es gibt noch Leute, die DVDs schauen!

Heiliger Krimskrams!

Eine Velotour durch Bern bestätigt: Pandemie-Zeit ist Entrümpelungszeit. Das kommt nicht von ungefähr. Wer sich weder im Fitnessstudio noch im Büro abrackern kann, wütet zu Hause – und tut sich gleich mehrfach Gutes: Sich von unnützen Dingen zu trennen, schafft Platz und erleichtert die Seele. Und vielleicht hat ja jemand noch Freude an all den … hässlichen Sachen.

Hässlich ist tatsächlich vieles, das man so antrifft. Ausgelatschte Schuhe. Staubige Leintücher. Ein Heftchen (ein «Magazin» aus Deutschland) aus den 1960er-Jahren, bei dem schleierhaft ist, weshalb es so lange nicht weggeworfen wurde. Billigstschmuck. Und Krimskrams ohne Ende, Dinge, von denen sich der Zweck nicht einmal erahnen lässt.

Das Phänomen ist so weit verbreitet wie illegal. Eigentlich sind die Trottoir-Schenk-Kisten ja wilde Deponien. Doch vom Verbot lässt sich kaum jemand abhalten, vielleicht zu Recht. Grundsätzlich ist es ja eine gute Sache, die Dinge weiterzugeben.

Lustigerweise verbindet sich aber die kleine Randstein-Rebellion mit einer spiessigen Haltung à la: Vielleicht will ja dieser längst durch ein neueres Modell ersetzte und nur an wenigen Stellen kaputte Weihnachtsbaumständer noch jemand, also werfen wir ihn doch nicht weg!

Lasst die Dinge sterben!

In dieser Stadt scheinen unzählige Menschen zu leben, die ihrem Hab und Gut keine Endlichkeit zugestehen wollen, selbst bei hoffnungslos ausgeleiertem Ramsch. Das Allermeiste, was man in den Kisten so entdeckt, würde von den Brockenhäusern abgelehnt.

Dennoch erstaunlich, dass nach zwei, drei Tagen alles weg ist, wie der Selbstversuch zeigt. Selbst das wirklich, wirklich hässliche überdimensionierte Weinglas, das bis zu den Knien reicht. Irgendwer hat es dreist zu unserer wilden Deponie gestellt. Selbst diese Scherzvase kommt weg.

Nur die zwei auf Styropor aufgezogenen Bilder bleiben liegen. Den Namen des Künstlerkollektivs verschweigen wir an dieser Stelle.