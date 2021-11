19 Milliarden Franken in bar – So entgeht Novartis den Strafzinsen beim Milliardendeal mit Roche Roche zahlt Novartis für das 33-prozentige Aktienpaket 19 Milliarden Franken in bar. Die Finanzprofis des Konzerns müssen das Geld nun erst einmal parken und dabei Negativzinsen vermeiden. Holger Alich

Blick auf die Firmenzentrale von Novartis in Basel. Die Finanzexperten dort tüfteln daran, den Verkaufserlös aus dem Roche-Deal gewinnbringend anzulegen. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Es sind schwindelerregende Zahlen, die beim Deal zwischen Roche und Novartis im Spiel sind: Für rund 19 Milliarden Franken will Novartis das 33-prozentige Paket von Roche-Inhaberaktien an seinen Basler Konkurrenten verkaufen. Zum Vergleich: Für das Geld könnte man die Traumvilla von Roger Federer am Zürichsee, die etwa 60 Millionen Franken kosten soll, 316-mal bauen.

Das Geld bekommt Novartis in Cash überwiesen, nachdem die Generalversammlung von Roche am 26. November dem Deal zugestimmt hat. Dabei sind Banken in der Schweiz in den Zeiten von Negativzinsen überhaupt nicht scharf darauf, so einen Geldberg in Franken anzunehmen. Müsste Novartis auf den Verkaufserlös den vollen Negativzins zahlen, würde der Milliardensegen pro Jahr um 142,5 Millionen Franken kleiner werden.