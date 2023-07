Alain Berset an 1.-August-Feier – So empfing Aegerten den Bundespräsidenten Rund 500 Leute wollten sich die Rede von Alain Berset im Seeland nicht entgehen lassen: Der Bundespräsident machte den Entertainer.

Bundespräsident Alain Berset hat am Montagabend für die Bundesfeier in Aegerten eine 1.-August-Ansprache gehalten. In seiner Rede forderte er Reformen. Etwa 500 Personen nahmen am Anlass teil.

Berset nahm sich bei seiner Ankunft Zeit: Er plauderte mit der Bevölkerung, machte Selfies und schüttelte einige Hände. Die Stimmung war friedlich, und der Bundespräsident zeigte sich sichtlich entspannt und in guter Stimmung, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort feststellte.

Die gute Laune behielt Berset auch während seiner Rede und baute hie und da einen Witz ein. Zuerst sprach er jedoch mit dem Krieg in Europa, der Klimakrise, den steigenden Preisen, den wachsenden Gesundheitskosten und der zunehmenden Ungleichheit in vielen Ländern die Krisen an. Diese würden gute Gründe für Verunsicherung liefern, sagte Berset.

Angesichts dessen sollten die Schweizerinnen und Schweizer den Mut nicht verlieren, fuhr der Bundespräsident, mit Blick auf die Verfassung, fort. Diese entstand vor 175 Jahren nach einem Bürgerkrieg in einer «schwierigen Zeit».

Die «Verfassungsväter» behielten Mut und Zuversicht, wie Berset sagte. Mit dem Verfassungstext hätten sie die Basis für eine erfolgreiche Schweiz, die sich ständig weiterentwickelt, gelegt. Gestützt darauf verlangte Berset Reformen für die Zukunft.

Gegner sind keine Feinde

Er verglich den Bau der Eisenbahn im damals noch jungen Bundesstaat mit der heutigen Transformation des «service public» in das digitale Zeitalter. Berset forderte unter anderem auch ein gemeinsames Engagement für sichere Renten, für gute Perspektiven für junge Menschen, für Gleichberechtigung und für wissenschaftlichen Fortschritt.

Zum Schluss seiner Rede würdigte er die offene, demokratische und anständige Debatte als «grösste Stärke» der Schweiz. In der politischen Kultur der Schweiz seien Gegner keine Feinde sondern Bürgerinnen und Bürger, die die Dinge anders sehen mögen, sagte Berset. Alle würden sich für eine erfolgreiche, faire und zukunftsfähige Schweiz einsetzen.

Feuerwerk zum Abschluss

Vor und nach der Ansprache des Bundespräsidenten spielte eine Band Jazzmusik, und die Festwirtschaft lief auf Hochtouren. Pro Gast war eine Bratwurst gratis.

Organisiert wurde die Feier durch den 9er-Club, einen örtlichen Verein, und die Kulturkommission der Gemeinde. Die Veranstaltenden stellten rund 30 Tische und Festbänke für die Gäste auf. Das Dorf Aegerten zählt knapp 2400 Einwohnerinnen und Einwohner. Beendet wurde die Feier durch ein Feuerwerk.

