Im Kopf von Olafur Eliasson I – So denkt ein Starkünstler Warum er bei einem Schweizer Museum eine Wand entfernen liess. Und wie die Welt vielleicht zu retten wäre. Olafur Eliasson erklärt seine Welt in 82 Begriffen. Erster Teil. Mikael Krogerus (Das Magazin)

Die Ausstellung «Life» von Olafur Eliasson in der Fondation Beyerler in Riehen bei Tag … Bild: Courtesy of the artist, © 2021 Olafur Eliasson. Foto: Mark Niedermann

Meine Arbeit – die grosse Zwiebel – künstlerische Wahrheit

Olafur Eliasson: «Wenn ich an meine Arbeit als Künstler denke, dann stelle ich mir sofort eine Zwiebel vor. Eine Zwiebel hat bekanntlich keinen Kern, nur Häute um ein vages Zentrum. So sehe ich die Arbeit meines Studios ‹Studio Olafur Eliasson›. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich eine der inneren Häute bin, ich bin einfach eine von vielen. Was ich damit sagen will: Es gibt auch keine alleinige künstlerische Wahrheit, es gibt viele Wahrheiten, das muss man immer wieder aufzeigen und reflektieren. In diesem Heft möchte ich über die Zwiebelhäute meiner Arbeit sprechen. Das sind selbstverständlich Menschen, aber auch Dinge, Ideen, Zustände. Ich weiss aber jetzt schon, dass es unmöglich ist, alle zu nennen, es ist nämlich eine sehr grosse Zwiebel.»