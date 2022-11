Kolumne Krogerus & Tschäppeler – So bringen Sie jemanden dazu, sich zu ändern In der «motivierenden Gesprächsführung», einem Konzept aus der Psychologie, fordert am Schluss die Person selber die Veränderung. Vier verschiedene Fragen werden dabei gestellt. Mikael Krogerus , Roman Tschäppeler (Das Magazin)

Foto: Roman Tschäppeler

Im Jahr 1982 verbrachte der Psychologe William R. Miller ein Sabbatical in Norwegen und begleitete junge Psychologinnen und Psychologen an der Hjellestad-Klinik, einer Therapieeinrichtung für Alkoholkranke. Ihr wiederkehrendes Thema: Wie bringt man Patienten dazu, ihr Verhalten – in diesem Fall den Alkoholkonsum – zu verändern.