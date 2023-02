Sweet Home: 6 wunderbare Winterrezepte – So bringen Sie Abwechslung auf den Tisch Geschmort, gebraten, geröstet oder gebacken: Diese köstlichen Gerichte sind einfach in der Zubereitung und verwöhnen mit dem gewissen Etwas. Marianne Kohler Nizamuddin

Eine wunderschöne Küche in Apulien. Foto über: @julieannemarr

Es ist immer noch Winter. Die einen fahren in die Berge, die anderen feiern Fasnacht und viele freuen sich auf den Frühling, der sich zumindest mit helleren Tagen und Mimosen oder Tulpen auf dem Markt ankündet. Gönnen Sie sich mit diesen Rezepten eine gemütliche Zeit in der Küche und genussvolle Momente am Tisch. Kochen Sie für sich, Ihre Familie und Ihre Freunde. Bereiten Sie Schmorgerichte in grösseren Mengen zu, damit Sie auch am nächsten Tag noch davon essen können. Und lassen Sie sich von dieser bezaubernden Küche von Julie Marr und Francesco Creanza von Everyone At The Table zu mehr Schönheit und Musse in der Küche inspirieren. Die beiden betreiben Workshops, Events und Kochkurse in Apulien und online.