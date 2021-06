Nationalspieler beim Coiffeur – So blond kann man gar nicht sein Nationalspieler lassen einen Schweizer Coiffeur in ihr Quartier nach Rom anreisen. Und laden sich mit ihrer Aktion gleich noch etwas mehr Druck auf die eigenen Schultern. Meinung Florian Raz

So lang wirkten Manuel Akanjis Haare am Samstag noch gar nicht. Zumindest nicht im Vergleich zu jenen seines Gegenspielers Gareth Bale. Foto: Darko Vojinovic (Keystone)

Langsam muss man sich fragen: Können sie einfach nicht anders? Braucht diese Schweizer Nationalmannschaft an einem grossen Turnier wirklich immer irgendeine Baustelle abseits des Rasens, irgendeinen Nebenschauplatz? Oder manifestiert sich hier eine Art Leck-mich-Attitüde gegenüber überzogenen Ansprüchen der Öffentlichkeit – sind die Schweizer also eigentlich die Punks des internationalen Fussballs?

Fakt eins lautet: Es findet gerade eine Europameisterschaft in elf Nationen während einer Pandemie statt. Wer zu den Spielen reist, muss ständig Corona-Tests vorweisen, Formulare ausfüllen oder darf sich in gewissen Ländern nur eine maximale Anzahl von Stunden aufhalten. Die Teams bewegen sich in einer sogenannten «Bubble». In einer irrwitzigen, künstlichen Welt, die mit riesigem Aufwand um sie herum aufgebaut wird.