Klassenschliessung Sumiswald – So bleibt das Schulhaus Schonegg in Betrieb Laut den Behörden würde die Gemeinde kein Geld sparen, wenn sie ihr Aussenbezirks-Schulhaus schliessen würde – im Gegenteil. Susanne Graf

Im Schulhaus Schonegg befinden sich auch noch vier Wohnungen. Foto: Thomas Peter

Die meisten Gemeinden schliessen Schulhäuser, nehmen Kosten für Schülertransporte in Kauf und sparen trotzdem Geld. Nicht so in Sumiswald. Hier würde es sich gemäss der Bildungskommission finanziell nicht lohnen, das Schulhaus Schonegg zu schliessen. Obwohl im Gebäude, das auf dem Hügelzug zwischen Sumiswald und Wasen liegt, nur noch zwei Klassen unterrichtet werden, wie Schulleiter Martin Kästli sagt.

Zur Schule gehen hier einerseits Erst- bis Drittklässler, andererseits Viert- bis Sechstklässler. Das soll auch weiterhin so bleiben. Zu diesem Schluss kam die Bildungskommission, nachdem sie mit einer breit abgestützten Arbeitsgruppe alle denkbaren Szenarien unter die Lupe genommen hatte.