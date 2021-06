Tipps gegen die Hitze – So bleiben Sie immer schön cool Die Schweiz erlebte die erste Tropennacht des Jahres. Auch heute ging es mit bis zu 31 Grad heiss weiter. Mit ein paar einfachen Tricks kommen Sie durch die heisse Jahreszeit. Anja Ruoss

Ein junger Mann springt von einer Schwimmplattform aus in einen See. (16. Juni 2021) Foto: Axel Heimken (Keystone)

In der Schweiz ist in diversen Städten die erste Tropennacht des Jahres verzeichnet worden. So wurden laut Meteonews kurz vor 4 Uhr morgens teilweise noch deutlich über 20 Grad gemessen.

«Um die Körper­temperatur trotz Um­gebungs­hitze konstant zu halten, sind verschiedene Regulationsvorgänge nötig wie etwa eine ­vermehrte Durchblutung oder das Schwitzen», erklärt Martin ­Narozny, Leiter des Sport­­medizinischen Zentrums Medbase in Zürich. «Würde die Körpertemperatur zu stark von 37 Grad ­abweichen, könnten verschie­dene Stoffwechselvorgänge nicht mehr funktionieren, der Mensch würde krank oder sogar sterben.»