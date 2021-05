Sammelsucht Panini – So bekommen Ihre Kinder das Album am schnellsten voll Kein Fussballturnier ohne das legendäre Sammelalbum. Wie das Ganze begann, warum die Schweiz ein lukrativer Markt ist – und ob man zu Recht an Ronaldo verzweifelt. Anna Baumgartner , David Wiederkehr

Tauschbörsen sind gute Orte, um sein Album weiter zu füllen. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Vom Zeitungskiosk zum Mega-Unternehmen

Noch immer wird in Modena gedruckt, geschnitten und gemischt: Die Panini-Fabrik. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Die Geschichte der berühmtesten Klebebildchen beginnt mit einem Fahrrad. Das ist der Preis, den Franco Cosimo Panini 1945 für einen Zeitungskiosk in der Altstadt Modenas zahlt. Zusammen mit seinen Brüdern Giuseppe und Benito verkauft er alles, was sie zu Hause finden: Zeitungen, Zeitschriften, Kreuzworträtselheftchen. In der vom Krieg zerrütteten Stadt floriert das Geschäft. Und wer bei den Paninis einkauft, bleibt auch immer für einen Schwatz stehen. Meistens geht es um Fussball. Die Serie A erlebt in dieser Zeit einen Boom.