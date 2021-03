Museum verteilt Kunstwerke – So bekämpft Florenz nach Corona den Massentourismus Die toskanische Hauptstadt litt vor der Pandemie unter den Scharen von Touristen. Die Kunstsammlung der Uffizien will Besucher deshalb künftig von der Stadt weglocken. Lisa Füllemann

Hier soll in Zukunft weniger Andrang herrschen: Die Uffizien in Florenz wurden vor Corona täglich von bis zu 12’000 Touristen besucht. Bild: Domenico Stinellis (AP Photo)

Aufgrund der Corona-Pandemie gehören die Touristenmassen zurzeit der Vergangenheit an. Italien nutzt die Ruhephase jedoch, um sich auf den wohl bald wiederkehrenden Normalzustand – beziehungsweise auf den Ausnahmezustand – vorzubereiten. Auch Eike Schmidt, der Direktor der Uffizien in der toskanischen Hauptstadt Florenz, trifft laut CNN Vorkehrungen. Er will sicherstellen, dass die Dinge nach der Pandemie nicht wieder so werden, wie sie vorher waren. Seine Lösung: die Besucher künftig von Florenz wegzulocken. Hier kommt das Projekt «Uffizi Diffusi» ins Spiel, das so viel wie «verstreute Uffizien» bedeutet.

Beim neuen Projekt des weltberühmten Museums sollen die Kunstwerke, die im Depot der Uffizien lagern, in der gesamten Toskana ausgestellt werden. Dadurch soll die berühmteste Region Italiens zu einem grossen «verstreuten» Museum werden. «Kunst kann nicht nur in grossen Galerien überleben», sagte der Museumsdirektor zu CNN. «Wir brauchen mehrere Ausstellungsräume in der ganzen Region – besonders an den Orten, an denen die Kunst selbst geschaffen wurde.» Die Idee kommt gut an: Toskanische Städte und Dörfer nominieren bereits Gebäude, die potenziell zu Ausstellungsräumen werden könnten.

Bis zu 100 Ausstellungsräume in der Toskana

Schmidt hatte die Idee letztes Jahr während der Corona-bedingten Schliessung des Museums. Er habe einen Grossteil der Zeit damit verbracht, potenzielle Standorte und Kunstwerke auszuwählen. Details des neuen Uffizien-Projekts werden noch unter Verschluss gehalten. Schmidt plant aber mindestens 60, vielleicht sogar 100 Ausstellungsräume in der gesamten Toskana. Er deutete zudem an, dass unter anderem die Hafenstadt Livorno und der Kurort Montecatini Terme beim Projekt mitwirken. Auch eine Villa in Montelupo Fiorentino, die einst der Medici-Familie gehörte, soll zum Ausstellungsort werden.

Will die Touristen von Florenz weglocken: Der deutsche Kunsthistoriker und Direktor der Uffizien, Eike Schmidt. Hier am 26. Juni 2019 vor Sandro Botticellis Venus. Foto: Roberto Serra (Getty Images)

Mit seinem Projekt schlägt der deutsche Museumsdirektor gleich vier Fliegen mit einer Klatsche. Er wolle damit eine «andere Art von Tourismus schaffen» und die Lage in Florenz entschärfen. Zudem soll die Kunst dorthin zurückgebracht werden, wo sie ursprünglich geschaffen wurde. Dies soll auch die Einheimischen direkt mit ihrem Erbe verbinden. Denn laut Schmidt basiere das derzeitige «kulturelle System zu sehr auf dem Übersee-Tourismus». Zusätzlich schaffe die Verstreuung mehr sichere Arbeitsstellen.

Florenz litt unter Massentourismus

Wer nun Angst hat, bei einem Trip nach Florenz und einem Besuch der Kunstsammlung zu kurz zu kommen, muss sich keine Sorgen machen. «Wir haben über 3000 Kunstwerke in den Uffizien ausgestellt – das ist genug», versichert Schmidt. Die erste Phase des Projekts soll noch in diesem Sommer starten.

Soll zum Ausstellungsort von Kunstwerken aus den Uffizien werden: Der Kurort Montecatini Terme in der Toskana, hier das Thermalbad Terme Tettuccio. Foto: Getty Images

In Prä-Corona-Zeiten wurde Italien, insbesondere die toskanische Stadt Florenz, regelmässig von Touristenmassen überflutet. Überall drängten sich von Gruppenführern gelotste Touristen durch die engen Gassen. Kilometerlange Schlangen vor Museen waren die Norm. So auch vor den Uffizien. Die Gemäldesammlung, die ihren Schwerpunkt auf Werke der italienischen Renaissance legt, verzeichnete bis zu 12’000 Besucher pro Tag. Um einen Blick auf Botticellis Venus, Michelangelos Tondo Doni oder Tizians Venus von Urbino zu erhaschen, standen kunstaffine Touristen meist stundenlang an.

Die Stadt litt unter dem Massentourismus – und unter ausländischen Gästen mit schlechten Manieren. Die florentinischen Behörden führten gar eine Kampagne für gutes Benehmen unter dem Motto «Enjoy Respect Firenze» ein. Wer beim Besprayen von Monumenten oder beim Picknicken im Freien erwischt wurde, erhielt Geldstrafen von bis zu 500 Euro. Seit 2018 ist es nämlich untersagt, in der Altstadt auf Gehwegen, Fahrbahnen und vor den Türen von Geschäften und Häusern zu verweilen und zu essen.