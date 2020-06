1300 Infizierte in Fleischfabrik – So bekämpft Deutschland den Corona-Massenausbruch Was tun, wenn sich das Virus Sars-CoV-2 plötzlich massiv ausbreitet? Ein deutscher Landkreis macht vor, was auch uns drohen könnte.

Wenn sich innert kürzester Zeit weit über 1000 Mitarbeiter einer Fabrik mit dem Coronavirus infizieren, dann ist schnelles Handeln gefragt. In der ostwestfälischen Fleischfabrik Tönnies haben sich bis dato mehr als 1300 der rund 7000 Mitarbeitenden mit Sars-CoV-2 infiziert. Weitere Testergebnisse stehen noch aus. Die gesamte Belegschaft befindet sich in Quarantäne.

Es handle sich um einen «massiven Ausbruch», der sehr ernst zu nehmen sei, sagte Angela Merkels Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Für die Region bestehe ein hohes Infektionsrisiko. Es sei nun alles zu tun, um diesen Ausbruch einzudämmen. Uns so kämpfen die deutschen Behörden gegen eine weitere Ausbreitung des Virus an.

(Partieller) Lockdown

Um die rasche Ausbreitung des Virus zu verhindern, haben die örtlichen Behörden den Schlachthof sowie Kitas und Schulen vorübergehend geschlossen. Für die Fleischfabrik gilt diese Anordnung für zwei Wochen, die Schulen und Kitas bleiben bis zu den Sommerferien zu. Einzelne Strassenzüge sind abgeriegelt und mehrere Häuserblöcke, darunter Unterkünfte der Belegschaft, isoliert worden.

Viel weiter – etwa in Form eines Lockdown – wollen die Verantwortlichen vorerst offenbar nicht gehen, wie die Regierung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen am Sonntag bekannt gab. Das Infektionsgeschehen sei klar auf dem Schlachthof Tönnies zu verorten, meinte der Ministerpräsident Armin Laschet. Dieser hat die Hoffnung, dass das Virus noch keine Gelegenheit hatte, vom Personal auf die Bevölkerung überzuspringen.

Dass dies bisher nicht geschehen sei, habe damit zu tun, dass die Angestellten, welche grösstenteils aus Polen, Rumänien und Bulgarien stammen, wenig bis gar keinen Kontakt zum Rest der Bevölkerung gehabt habe, meinte der Gesundheitsminister des Bundeslandes. «Das spielt uns jetzt gerade in die Hände», so Karl-Josef Laumann (CDU).

Kritik am Entscheid der Behörden äusserte zuletzt etwa SPD-Gesundheitsexperte Ralf Lauterbach. Er bezeichnet einen Lockdown als «unbedingt notwendig»: «Bund und Länder haben Kontakt- und Ausgehbeschränkungen für den Fall von mehr als 50 Neuinfektionen pro Woche bei 100’000 Einwohnern vereinbart. Wann soll diese Regelung zur Anwendung kommen wenn nicht jetzt im Landkreis Gütersloh?», sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

7000 Tests

Wie bereits in Südkorea setzt man nun in Deutschland auf rasche Massentests. Sämtliche 7000 Tönnies-Mitarbeitende werden derzeit getestet. Auch alle anderen Bürger des Landkreises Gütersloh sollen in den kommenden Tagen die Möglichkeit erhalten, sich kostenlos testen zu lassen.

Bislang gibt es 1331 positive Fälle. Sechs Personen liegen auf der Intensivstation, zwei von ihnen müssen beatmet werden. «Jetzt gilt es, jeden regionalen Ausbruch umgehend einzudämmen und die Infektionsketten zu unterbrechen», betonte Merkels Gesundheitsminister Jens Spahn gegenüber der Düsseldorfer «Rheinischen Post».

Um dem nachzukommen, setzen die Behörden auf mobile Teams aus Mitgliedern der Bundeswehr, des Roten Kreuzes, des zuständigen Ordnungsamtes sowie von Dolmetschern, welche die grösstenteils ausländischen Mitarbeitenden zu Hause aufsuchen und Abstriche nehmen sowie Informationen zur Quarantäne liefern und Unterstützung zusichern. Insgesamt 32 solche Teams waren am Sonntag im Einsatz, die Bemühungen sollen noch erhöht werden. 1300 Liegenschaften müssen aufgesucht werden.

Kontrolle mit Hunderten Polizeibeamten

Sämtliche rund 7000 Angestellten mitsamt Management wurden vergangene Woche in Quarantäne geschickt. Manchen Mitarbeitern ist es jedoch gestattet, in sogenannter Arbeitsquarantäne bestimmte Tätigkeiten auszuführen. Das bedeutet, dass sie sich ausschliesslich zwischen Arbeits- und Wohnort bewegen dürfen. Die Polizei hat mehrere Mehrfamilienhäuser, in denen Arbeiter der Firma leben, abgesperrt.

Hunderte Polizisten aus dem ganzen Land seien nach Ostwestfalen beordert worden, um die Quarantäne zu überwachen, sagte Ministerpräsident Laschet. Mit den Konsulen der Länder Bulgarien, Rumänien und Polen sei vereinbart worden, so viele Dolmetscher wie nur möglich in die Region zu bringen, um den Menschen in Quarantäne zu erklären, wie sie sich zu verhalten haben, und vor allem, um eine Abreise in ihre Heimatländer zu verhindern. «Dort besteht die grosse Gefahr, dass sie ihre Angehörigen infizieren und das Virus immer weitertragen.»

Noch keine neuen Ausbrüche in der Schweiz

Bisher wurde die Schweiz von grösseren Corona-Herden verschont. Bis auf einzelne Ansteckungen in Schulen und Kitas hat es seit dem starken Rückgang der Neuansteckungen noch keine grossen Corona-Ausbrüche gegeben. Doch wie schnell auch einzelne Personen grosse Ansteckungsketten auslösen können, zeigte der Fall des Partygängers in Südkorea, auf welchen über 200 Ansteckungen zurückzuführen waren.

In Zürich zum Beispiel sieht man sich gewappnet für einen Wiederanstieg der Fälle. Die für die Rückverfolgung geschaffenen Strukturen seien für einen raschen Auf- und Abbau ausgelegt, erklärt Marcel Odermatt, Mediensprecher der Zürcher Gesundheitsdirektion. «Im Falle eines lokalen Ausbruchs in einzelnen Betrieben setzt die Gesundheitsdirektion überdies auf die Mitwirkung der Betriebsleitung.» Bisher seien im Kanton Zürich die Neuinfektionen im Rahmen des Contact-Tracing konsequent zurückverfolgt worden.

