Bedeutender Berner Künstler – So banal, so aussergewöhnlich Wider die Kunst-Gockelei: In einem vergnüglichen Rundgang präsentiert Jean-Frédéric Schnyder in der Kunsthalle seine neusten Werke. Xymna Engel

Wenn «Das letzte Abendmahl» auf die Ananas trifft: «Stillleben» von Jean-Frédéric Schnyder und Margret Rufener von 1970. Foto: Gunnar Meier

Normalerweise ist so ein Ausstellungsrundgang eine ziemlich vorhersehbare Sache: Man schreitet still und bedächtig durch die Räume, Werke werden vorgestellt und eingeordnet, die Anwesenden kritzeln brav in ihre Notizblöcke. Ganz anders bei Jean-Frédéric Schnyder: Mit ihm wird der Rundgang zum grossen Vergnügen – und das liegt nicht nur an der Leichtigkeit seiner Kunst.