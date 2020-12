Per Video, Brief und mit Abstand – So arbeitet der Samichlaus in Zeiten von Corona Chlaus und Schmutzli können die Familien in diesem Jahr nicht wie gewohnt besuchen. Drei bärtige Männer aus der Region haben sich etwas einfallen lassen, um den Kindern trotzdem eine Freude zu machen. Regina Schneeberger

Der Gefragte

Foto: Christian Pfander

Heinz Nessier im Kostüm zu fotografieren, ist an diesem Nachmittag nicht ganz einfach – die Enkel sind zu Besuch. «Sie sollen nicht gleich erfahren, dass ihr Grossvater der Samichlaus ist», sagt Nessier und lacht. Er packt also das Kostüm heimlich ein, zieht sich erst am Waldrand beim Hornusserhüttli um und verwandelt sich in den Mann mit weissem Bart und rotem Gewand.

Schon die letzten paar Jahre war Heinz Nessier als Samichlaus unterwegs. Zusammen mit Schmutzli – an den übrigen Tagen im Jahr sein Bruder Urs – besuchte er die Kinder in der Region. Doch heuer ist alles anders. Die Corona-Pandemie macht auch dem Samichlaus das Leben schwer.