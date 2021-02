Schnee «übersommern» Infos einblenden

Snowfarming bedeutet, dass alter Schnee aus der Wintersaison über das Sommerhalbjahr hinweg gelagert wird. Der alte Schnee wird dabei in Schneedepots zu einem grossen Schneehaufen komprimiert und mit Isolierungen abgedeckt. Bei richtiger Umsetzung und gutem Standort können so bis zu 80 Prozent des Schnees den Sommer überdauern. In dieser Art will die Schilthornbahn AG eingangs Piste Engital ein Schneedepot mit 42’000 Kubikmetern und am tiefsten Punkt der Piste eines mit 20’000 Kubikmetern anlegen. Bereits praktiziert wird Snowfarming etwa auf der Tschentenalp bei Adelboden (wir berichteten). (hpr)