Im Skigebiet Glacier 3000 – Snowboarderin kollidiert mit Kind und fährt davon Im Skigebiet Glacier 3000 ist am Montag eine Snowboarderin mit einem Jungen zusammengestossen. Das Kind wurde verletzt.

Im Skigebiet Glacier 3000 ist eine Snowboarderin mit einem Kind zusammengestossen. Die Snowboarderin hat sich vom Unfallort entfernt und wird nun gesucht. (Archivbild) Foto: BOM

Am Montagnachmittag kam es im Skigebiet Glacier 3000 in Gsteig bei Gstaad zu einem Unfall zwischen einer Snowboarderin und einem Kind auf Skiern. Wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilt, sei ihr der Unfall nachträglich am Donnerstag gemeldet worden.

Gemäss aktuellem Kenntnisstand war der Junge im Kindergartenalter gegen 15.45 Uhr in Begleitung seiner Familie auf der roten Martisberg-Piste (Nr. 101) unterwegs, als es zur Kollision mit einer Snowboarderin kam.

Nach einem kurzen Halt sei die Snowboarderin, die in Begleitung eines Skifahrers unterwegs war, weitergefahren. Familienangehörige des Jungen alarmierten die Pistenrettung. Der Junge erlitt beim Unfall Verletzungen und wurde zur Behandlung zum Arzt gebracht.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Bislang konnte die Snowboarderin jedoch weder identifiziert noch ausfindig gemacht werden.

Gemäss Abklärungen dürfte die Frau am Donnerstag in Gstaad unterwegs gewesen sein. Sie ist zwischen 20 bis 30 Jahre alt, hat eine schlanke Statur und verständigte sich auf Englisch. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug sie eine auffällige türkisgrüne Skijacke, eine dunkelgrüne Skihose, einen weissen Helm und eine schwarze Skibrille sowie einen schwarzen Gesichtsschutz. Ihr Begleiter, der Skifahrer, war dunkel gekleidet und trug weisse Skischuhe.



Die Snowboarderin oder Personen, die Angaben zu ihrer Identität machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei zu melden. Sollten innert Wochenfrist keine Hinweise eingehen, die zur Identifikation der Frau führen, wird die Kantonspolizei ein Bild der Frau zum Zeitpunkt des Unfalls veröffentlichen.



