Gefahr von Preiskorrekturen – SNB-Vize warnt eindringlich vor Risiken an den Immobilienmärkten Nicht mehr tragbare Hypothekarschulden, einen Einbruch der Immobilienpreise und Risiken für den Finanzsektor befürchtet Fritz Zurbrügg, Vizepräsident der Nationalbank. Markus Diem Meier

SNB-Vize Fritz Zurbrügg: «Sehen eine erhöhte Gefahr einer Preiskorrektur.» Foto: Gabriele Putzu (Keystone)

Die Warnungen vor den Gefahren an den Immobilienmärkten durch die Nationalbank (SNB) werden dramatischer. In einer Rede an der Universität Luzern erklärte SNB-Vize Fritz Zurbrügg am Dienstagabend: «Wir sehen sowohl deutliche Anzeichen einer nicht nachhaltigen Hypothekarkreditvergabe wie auch eine erhöhte Gefahr einer Preiskorrektur.»

Auf die Frage, ob denn jetzt der grosse Immobiliencrash bevorstehe und an den Immobilienmärkten eine Blase platze, die er selbst stellte, meinte er: «Wenn Sie von mir heute Antworten auf diese Fragen erwartet haben, muss ich Sie leider enttäuschen.» Ganz klar sei aber, dass an den Hypothekar- und Immobilienmärkten «substanzielle Verwundbarkeiten» bestünden.