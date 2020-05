Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Samstag, 9. Mai Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die SMS des Tages im Überblick.

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

Einbauküche, massiv.

079 613 71 59

Kindertischli mit 3 Stühlen.

079 539 57 31

Komposter Stoeckler, Klammern um Seitenteile zusammenzumachen fehlen.

076 588 99 92

Vertikutierer, elektrisch.

076 588 99 92

Raclette-Grill, 8 Personen, mit Steinplatte.

079 311 08 44

3 grosse, blaue Blumenkübel (Kunststoff), nur SMS.

079 630 45 87

Massagebett mit Kopfteil, manuell höhenverstellbar, inkl. Transporttasche, in 3804. Nur SMS.

076 302 69 57

Grosser Quiltrahmen, ca. 42 x 65 cm.

079 393 03 23

Verschieden grosse Konfitüregläser; Romanheftli; Taschenbücher, nur SMS.

079 326 00 42

Setzzwiebeln, 2 x 250 gr. In Münsingen.

079 778 24 80

Lattenrost für Bett, 90 x 200 cm.

079 232 77 47

3 alte Waschseile und ein grosser, geflochtener Waschkorb.

079 647 80 81

Förderband, 5 Einlagen, 1400 mm breit, 30 m lang.

079 665 41 30

Buffet, dunkelbraun, aus echtem Holz, 2-teilig, oberer Teil mit Glas-Schiebetüren und Sekretär, B x T x H: 145 x 48 x 130 cm, in Langnau i. E.

079 292 67 02

Reisespielset mit 12 Spielen und 1 Spielkarton mit 15 Gesellschaftsspielen. Nur SMS.

079 745 84 02

Gratis gesucht

Speedminton-Set und Federbälle.

079 242 78 37

CDs mit italienischen Liedern. Nur SMS.

079 748 36 47

Ältere Mütze von #MountainflyersHelicoptersSwitzerland, für meinen Heli-Modell-Pilot. Nur SMS.

079 683 16 64

Chicco D`Doro Punkte, um einer Bergbauernfamilie eine Freude zu machen.

078 764 27 99

Schilf-Stengel/Bambus, für Insektenhotel. 5 – 15 mm Durchmesser. Burgdorf/Bern. Nur SMS.

079 379 09 64

Schiffsanhänger; Waffenschrank.

079 488 85 60

Alte, englische (USA) Readers Digest Magazine. Nur SMS.

077 444 27 45

Wellblechtafeln, zum Abdecken von Holz. Masse: 100 x 200/300 cm.

079 432 95 69

Kinderbuch «Glöbeli fliegt mit den Störchen».

079 289 68 74

Fahrradpumpe.

079 206 24 35

Kleiner Kühlschrank mit Gefrierfach.

079 173 28 38

Wellblech für Gartenhausdach.

079 725 42 68

Velo-Kinderanhänger für ein Kind.

077 405 94 00

MP3 Hörspiele von TKKG, 1-100.

079 440 13 18

Fussball- und Eishockey-Trading Cards.

079 876 21 97

Diverses

Schlüsselbund bei der Hängebrücke ob Leissigen gefunden, am 7.Mai und abgegeben beim BLS-Reisezentrum Interlaken West.

078 734 52 14