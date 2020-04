Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Samstag, 4. April Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die SMS des Tages im Überblick.

Gratis gesucht: Outdoor-Töggelichaschte. 078 916 60 36 iStock

Möchten Sie Ihren Gummibaum verschenken? Haben Sie die Brieftasche verloren? Oder suchen Sie gratis einen alten Küchentisch? Was auch immer, wie auch immer: Schreiben Sie eine SMS-Kurzmitteilung an 4488. Die Aufrufe werden online publiziert – und ein Teil in der Zeitung abgedruckt. Nicht berücksichtigt werden Verkaufs- und Kontakt-SMS. Zudem vermitteln wir keine Tiere.

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

Sekretär mit Bücherregal oben. H 155, B 110, T 45 cm.

079 511 21 86

Pult, 160 x 80 cm, mit zwei Seiten Schubladen und weitere Möbel. Region Bern West.

078 878 43 41

Kindersitz Kiddy Cruiser pro. Nur SMS.

079 775 56 57

Druckerpatronen Epson TO 715 und Herbsthimbeeren, Stöcke. In 3096.

079 767 51 93

Grüne Einmachgläser.

079 254 63 23

4 Stahlfelgen zu Citroen C1, Jhg. 2010, mit abgefahrenen Pneus. 155/65 R 14 radial. Felgen tip top, ohne Rost.

079 410 76 13

Garn zum Stricken.

079 567 19 50

Trampolin, 3 m Durchmesser, mit Sicherheitsnetz. In Hünibach.

079 781 47 78

2 runde Blumenschalen, Durchmesser 50/60 cm.

079 332 58 15

Kommode mit Spiegel, 3 Schubladen, 2 Türen, B 135, T 45 cm. Leinwand und Diaprojektor.

031 829 33 86

Metallgestell für 3 Set Reifen.

079 415 20 53

3 Knechtetruhen, Holz, ca. LBH 100/50/50 cm; Holzschrank (Büffet), alt, massiv, zum ablaugen, Unterteil LBH 105/55/91 cm, Oberteil H 122 cm, inkl. Kranz. Türen mit Glaseinsatz. In 3312.

079 325 00 12

Gratis gesucht

Coop und Migros Kleber. Nur SMS.

079 688 61 68

DVDs von Pippi Langstrumpf, Michel aus Lönneberga und Bob der Baumeister.

079 723 39 78

Reste von Tweed- und Fransengarn zum Osterhühner Stricken.

076 445 45 00

Coopmärkli für Kräuter, nur SMS.

079 381 31 39

Alte Duvetanzüge, 160 x 210 cm (Katzenbett), Region Bern, nur SMS.

079 690 16 62

Pommes Frites Sieb, 22 cm Durchmesser, nicht für Friteuse, nur für Pfanne (wie früher).

079 767 99 14

Sockenwolle, uni oder bunt, und Chläberli mit Saamen von der Migros.

079 712 70 18

Outdoor-Töggelichaschte.

078 916 60 36

Altes BMX, darf auch defekt sein.

077 524 04 97

Intaktes, eifaches Bügeleisen, Region Thun.

079 203 01 05

Kinderfahrradsitz/ Velositz.

079 712 02 78

Steckzwiebeln für 2 Quadratmeter, Region Thun, nur SMS.

079 838 42 50

Overlook Nähmaschine, zum Jersey Nähen.

078 817 74 46

Alte Nintendo Konsolen- oder Gameboyspiele.

079 303 95 20

Stabmixer.

079 303 95 20

Zubehör zur Ergänzung meiner Fleischmann H0 Eisenbahn.

079 772 64 80