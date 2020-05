Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Samstag, 30. Mai Gesucht, gefunden, vermisst, zu verschenken: die SMS des Tages im Überblick. Dominik Galliker

Zu verschenken

Einige hundert oder ev. auch tausend Mondo-Punkte. Nur SMS. 079 208 06 62

Bett kompl. mit Matratze (Unterschiebebett), Länge = 1 m 89 cm, Breite = 90 cm, Höhe des Rahmens incl. Auszugsrädchen = 22, 5 cm, abzuholen in Bern Felsenau. 078 700 94 51

Blaues Kinder-Häfi. Muss in Worb abgeholt werden. 079 811 98 51

Kompost-Elemente aus Beton in 4556. 079 415 11 89

Elekto-Rasenmäher. Abholen. 032 665 31 17

Sichtschutz von Ikea, neuwertig. Veloträger für Lastenträger, 3 Stück, abzuholen in 3422. 079 721 23 36

Knaben-Fahrrad, ab ca. 7 Jahren. Kann in Boll abgeholt werden. SMS. 078 897 56 07

Kopfsalat-Setzlinge. Müssen in 3507 abgeholt werden. Nur SMS. 078 712 49 72

1 Medion DAB + Internetradio, wenig gebraucht. 1 Pure DAB+, handygrosses Radio mit Akku und nur mit Kopfhörer zu gebrauchen, nur einmal gebraucht. Beide Gräte ohne Bluetooth. Abzuholen in 3303. 079 456 14 51

Putzschrank, fast neu, H/B/T 190/70/36 cm, muss abgeholt werden. 031 859 32 14

Jugendbücher (Super Nick, Warrior Cats, ...) und Bücher der Bergier-Kommission. 079 386 63 60

Jauchekästli für Deko, für shabby chic kleiner alter Schrank. Berner Oberland. Nur SMS. 079 627 90 51

20 Puzzle, historische Bauwerke, Landschaften, etc. 300-, 500- und 1000-teilig. Tel. 031 921 18 57

Schirmständer mit 2 Rollen, 10x50x50cm, dunkelgrauer Steinsockel. 2 Rollen, 1 Griff. Schirmrohr D50mm. Abzuholen in Steffisburg. 079 403 47 49

Gratis gesucht

Alte Zinkwanne. 076 434 08 06

Modellautos der Marke Alfa Romeo. Alle Typen und Massstäbe. 076 672 63 89

Waschmaschine. Unsere ist kaputt gegangen. nur 220v. 076 672 63 89

Ältere Vespa ab 125ccm, darf defekt sein. Wird abgehohlt. 079 262 42 27

Schwyzerörgeli. Für jugendlichen Anfänger. 079 707 47 23

Stall für Zwergkaninchen und Zubehör. 079 789 04 26

Handorgel. Hole sie ab oder bez. das Porto. SMS. 079 334 03 88

Für üses Grosi im Altersheim: farbigi, fröhlichi Wule zum Blätzlidechine für Afrika z`lisme. 079 694 65 04

Sockenwolle uni oder bunt. 079 712 70 18

Alles aus Zinn. 079 518 83 81

Milchkannen, Bränten, Blechsachen für Deckozwecke. Tel. 078 815 67 40

Chicco d`Oro-Punkte. SMS. 079 729 03 37

Klavierstuhl. 0788201934

Gut erhaltene Rutschbahn, mind. 4m lang. Bitte mit Foto. 079 741 41 86

Bananenschachteln. 077 449 98 80

Briefmarkenkatalog ch_fl ab 2009 bis 2018. 079 718 30 58

Benzinrasenmäher mit Radantrieb. 079 467 12 72

Taschenmesser + Militärmesser, auch defekt und rostig. Porto übernehme ich gerne. 079 356 09 44

Alte Giesskanne, verzinkt. 079 741 75 00

(Renn)velo, Rahmengrösse 47-49. 079 375 26 75

Eine Lichterkette für innen, künstliche Blumen. 076 738 73 23

Diverses

Gefunden am 28. Mai: Variolux-Brille, beim Abstieg vom Sigriswiler Rothorn - Bodmi. 079 825 45 19