Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Samstag, 16. Mai

Gratis gesucht: Grosses Aquarium.

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

Kinder-Bürostuhl, rot/schwarz, in 3661.

079 318 20 06

Nie gebrauchte Friteuse Sigg 1 l, 1 Papiersack voll Rezeptbücher/Broschüren, nur SMS.

079 208 06 62

Landliebe-Sammlung (Zeitschriften), an jemanden, der sie schätzt.

079 203 23 54

3-türiger Schrank, hellbraun, 185 - 52 - 136 cm, in Wichtrach.

079 783 45 10

6 Gartenstühle, weiss, in sehr guten Zustand. Nur SMS.

079 211 80 17

22 Bananenkisten.

079 211 80 17

31 gebundene Bertelsmann-Lexikothek.

079 432 65 22

Buch: Oberwichtrach gestern und heute, von 1991, eine Orts-Chronik und Die schönsten Dörfer und Städte der Schweiz.

079 907 96 01

Militär-Schlafsack mit Hülle. Typ: Gold - Eck. in 3006.

079 797 48 12

Englisch-Komplett-Kurs, Anfängerkurs und Aufbaukurs mit Bücher und 8 CDs, Hueber Verlag.

079 907 96 01

Stressless-Sessel, Leder, blau, mit Fussschemel.

079 595 89 13

Bodum Teekrug mit Rechaud und 3 Tassen.

079 366 09 62

Schönes, gut erhaltenes Bettsofa, petrolfarbig, Bico Matratzen von Möbel Pfister.

079 173 60 33

2 runde, neuwertige Blumenschalen, Durchmesser 50/60 cm.

079 332 58 15

Von Schulprojekt: 13 Holzschwerter, roh, 1 Sack neue Korkzapfen.

079 332 58 15

Glace-Maschiene Betty Bossi, Pudding-Förmli, Thurmix Aufschnittmaschine, Anrichteförmli Betty Bossi.

079 477 64 92

Dampfsauger Top-Clean Picolo, mit viel Zubehör; altes Gitter-Kinderbett.

079 859 25 26

2 Schränke; 2 Einzelbetten; 1 Kommode mit Spiegel; 2 Sessel.

079 695 79 79

Markise, Breite 4 m, Ausfahrweg ca. 3 m.

079 715 07 57

An Kunstmaler: 1 rolle grundierte Leinwand, ca. 2 x 8 m. Region Interlaken. Nur SMS.

077 447 06 14

Faltbare Hängeliege (Kelsyus), in 3053.

079 654 71 40

Eckpolstergruppe, braun; Salontisch, 8-eckig, Granit.

079 852 10 83

Kinderbücher (Super Nick Warrior Cats, ...) und Historikerbücher.

079 386 63 60

Gartenmöbel; farbenfrohes Zweiersofa; Holz-Doppelbett; Blumentröge.

079 386 63 60

Rollerblades und Schonerset, Gr. 44, in Schlosswil.

079 384 51 73

Gefrierschrank Electrolux, 143 Liter; Dampfreiniger.

079 374 93 00

Diverse Betty Bossi und andere Kochbücher; Bastelbücher; Orchideen-Bücher; Hundebücher. Nur SMS.

079 690 60 16

Setzkästen mit Inhalt; VHS Kinder-Kassetten; Schallplatten; leere Parfümfläschli.

079 335 58 85

Gratis gesucht

Hängestuhl (Metallgestell vorhanden), Thun und Umgebung.

079 318 20 06

Damensommerkleider, dunkle Farben, Hosen 54, Oberteile Gr. 56/58.

076 738 73 23

Trottinet (kein Kickboard), die Räder sollten Luftpneus sein. Nur SMS.

079 748 36 47

Kappa-Trophy Punkte von Coop. Nur SMS.

079 670 80 64

Krauseminze, Umgebung 3415.

079 510 15 62

Rhabarber. Raum Thun.

079 242 78 37

Militärrucksack und Militärkartentasche.

079 316 07 92

Blechzuber. 079 215 48 19

Gut funktionierendes Waffeleisen.

076 524 05 04

Damenvelo/Rennvelo.

078 734 99 80

Mountainbike oder noch brauchbares E-Bike.

076 729 00 99

Migros-Kläberli, Nature Heroes.

079 581 30 88

Rhabarber für Konfi.

079 438 86 26

Früchte, Beere oder Gemüse.

079 605 06 52

Grosses Aquarium.

079 815 92 81

Kuhglocken. Nur SMS.

079 733 73 10

Taschenmesser + Militärmesser, auch Defekt und rostig.

079 356 09 44

Kronleuchter, diverse Grössen und Arten. Region Thun und Umgebung.

079 755 15 13

Beton-Schacht mit Deckel. Durchmesser 50 bis 100 cm. Raum Burgdorf. Nur SMS.

079 771 58 00

Kirschenentsteiner.

079 242 78 37

Cheminee-Garnitur, Bern und Umgebung.

079 450 18 88

Rubirucksack.

079 702 59 09

Grosse Wasserpfanne für Pfadilager.

079 737 10 51