SMS vom Montag, 16. März

Die SMS im Überblick Infos einblenden Zu Verschenken Stoffsessel mit leichten Gebrauchsspuren, Sitzfläche: braun, Arm- und Rückenlehne: beige. Abzuholen in 3457. SMS.

079 250 22 65 PC-Tisch, Breite: 68 cm, Tiefe: 51 cm, Höhe: 84 cm, mit ausziehbaren Tablaren. SMS/WhatsApp.

078 687 15 17 Ganze Mandeln von 2018 und 2019, eventuell für Öl. müssen geknackt werden.

079 659 99 86 Aufgrund Neugestaltung eines Beetes: ca. 50 Buschrosenstöcke, niedrig, Farbe rot. Müssen selber aus Beet ausgegraben werden.

079 601 62 72 Gut erhaltenes Deckentäfer, 20 mm Breitfalz, ca. 9,5 m2.

062 923 12 85 Luftbefeuchter Primotecq von Fust. Muss in Burgdorf abgeholt werden.

079 249 42 61 Kinderpult (hellbraun, mit drei Schubladen und einem offenen Fach, Breite: 120 cm, Höhe: 72 cm, Tiefe: 70 cm) und Sideboard (beige, mit zwei Schubladen und offenem Tablar, Breite: 48,5 cm, Höhe: 93 cm, Tiefe: 40 cm.

079 747 39 77 Tageskarte für den 28. März. SMS.

079 378 53 37 Camping Kinderbett mit Matratze. SMS.

077 411 83 70 Zwei Tintenpatpatronen Canon BCI 24 und BCI 21.

031 301 40 88 Töffli Ciao, für Ersatzteile.

078 950 75 17 Zwei Elektr. Schreibmaschinen Brother in gutem Zustand.

079 289 47 27 Lättlirost, 160 x 200 cm. Abzuholen in 3803 Beatenberg.

079 666 90 65 Hundehaus aus Holz mit abhebbarem Satteldach (Innenmasse: 98 cm lang, 68 cm tief, 61 cm hoch, Eingang in der Länge: 20 cm, rechts integriert. Eingangsmasse: 40 cm breit, 55 cm höch) und Hundetransportbox aus Kunststoff für Hunde bis ca. 25 kg. In Lützelflüh.

079 545 58 49 Esszimmertisch, rund, 110 cm, verlängerbar auf 160 cm, helles Holz. Foto auf Wunsch vorhanden (WhatsApp). Muss in 3771 Blankenburg abgeholt werden.

079 366 73 66 Zwei Zeckenhaken.

077 524 75 79 Singer Strickmaschine mit viel Zubehör.

079 332 81 36 Zwei Hamsterkäfige, gebraucht, ein kleinerer und ein grösserer. Bilder vorhanden. Müssen in 3315 abgeholt werden.

079 398 16 05 Zierkissen in vielen Farben, Zierdecken, Deko für Tisch und Sideboard.

079 227 80 84 Gratis gesucht 5-String-Banjo. Bitte nur SMS.

079 889 58 35 Trachtenbluse (Grösse: 38/40) und Fichu zu Gotthelftracht. Herzlichen Dank.

079 437 90 58 Schaukelstuhl.

076 761 42 40 Hochdruckreiniger Kärcher. Bitte SMS mit Foto.

079 823 53 06 Veloanhänger. Region Zollbrück.

079 794 82 14 Wer hilft mir Kräutergarten-Marken von Coop zu sammeln? Für Kinder in Rumänien.

079 483 20 63 Gerät um die Dias zu digitalisieren. Evtl. auch nur zum Ausleihen.

079 589 97 48 Setzkasten für die vielen Schlümpfe.

079 208 20 18 Diverses Gefunden: VW-Autoschlüssel, am Samstag, 14. März, ca. 13 Uhr, in Seenähe, in der Nähe zum Lindenmatt-Parkplatz.

079 289 02 06 Verloren, am Freitag, 13. März: Halsband, weissgold, mit Anhänger Lapislazuli-Stein, blau, im STI-Bus oder in der Altstadt Thun (Grabengut) . Biete grosszügigen Finderlohn.

