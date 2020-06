Zu verschenken, gratis gesucht – SMS vom Mittwoch, 3. Juni Die SMS des Tages im Überblick.

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

Laser Printer brother HL-2035, funktionstüchtig, nur Patrone muss ersetzt werden. Langnau i.E. Nur SMS.

076 518 54 82

Motorradjacke «ixs»Gr. 56 Herren, echt Leder blau/weiss.

079 254 13 86

Div. Taschen, Rucksäcke, Mappen.

033 822 14 01

Damenvelo, Migro-Budget. Farbe Schwarz.

079 680 00 15

Esstisch weiss. 120 cm, mit Metallfuss, Viktoria-Möbel.

062 929 29 36

Dezimalwaage bis 500 kg. Wiegefläche 80 x 60 cm, Abzuholen in 3512 Walkringen.

079 411 70 79

miostar vac 7700 schlitten-staubsauger. sehr guter zustand. nur sms.

079 289 02 06

Altes Spinnrad für Dekoration. Abzuholen in 3257.

078 678 20 88

Älteres Herrenfahrrad (Halbrenner), Marke Tigra. Farbe grün.

079 349 66 80

Tagetes und Tomaten.

079 679 14 57

In 3661: Magerwiesengras/Heu. SMS.

079 326 67 19

KRD in Ordnern.

033 822 74 24

Für Kinderzimme: Bett kompl. mit Matratze (Unterschiebebett). Länge: 1 m 89 cm, Breite: 90 cm, Höhe des Rahmens inkl. Auszugsrädchen: 22, 5 cm, abzuholen in Bern Felsenau.

078 700 94 51

Bademöbel. h: 81 cm, b: 33 cm, t: 30 cm, Foto, abzuholen in 3626.

079 846 35 06

Gartentisch. Metall, grün. B: 75, L: 140, H: 70 cm. Fotos vorhanden. Abholen in 3308.

078 601 80 44

Abschliessbares Möbel mit Ausziehtüre. Foto auf Wunsch.

078 734 74 70

Zweierbett-Sofa. Abzuholen in 4922.

079 720 46 60

Blaues Kinder-Häfi. Muss in Worb abgeholt werden.

079 811 98 51

In belp: fusssprudelbad.

077 416 90 13

CD Turm, alter Nordmende/Tannhäuser Radio in 3604.

079 523 85 10

Gratis gesucht

Petanque/Boule Kugeln für Seniorengruppe. Die Kugeln werden abgeholt oder die Portokosten vergütet.

079 330 13 32

Veloanhänger.

077 421 98 39

Liegestuhl, bis 150 kg belastbar.

076 738 73 23

Gut erhaltene Handorgel.

079 518 83 81

Milchkanne (Grösse egal).

079 714 82 26

Alter Blechzuber und alte Giesskanne, verzinkt, für Deko.

079 396 68 72

Veloträger für Anhängerkupplung.

079 622 48 90

Sockenwolle, uni oder bunt.

062 922 49 32

Damenvelo/Rennvelo, kann auch defekt sein.

078 734 99 80

Wer hat einen Lotus-Grill und braucht ihn nicht mehr? Nur SMS.

079 364 07 68

Klappbares Minivelo.

077 534 64 68

Waschebeton-Treppen, 50 cm.

079 385 36 47